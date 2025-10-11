A’ja Wilson consolida su legado: Las Vegas Aces alcanzan la cima de la WNBA por tercera vez en cuatro años

Con una actuación monumental y un liderazgo que trasciende lo deportivo, A’ja Wilson llevó este viernes a Las Vegas Aces a su tercer título de la WNBA tras vencer 97-86 a las Phoenix Mercury y barrer la serie final por 4-0. La franquicia dirigida por Becky Hammon se consagró como una verdadera dinastía del baloncesto femenino, ganando tres campeonatos en las últimas cuatro temporadas.

Wilson, de 29 años, fue nuevamente la figura central con 31 puntos, nueve rebotes y cuatro asistencias, completando una de las campañas más extraordinarias en la historia de la liga. No sólo fue elegida MVP de las Finales, sino que también ganó el premio a Jugadora Más Valiosa de la temporada regular, el título de máxima anotadora y el de Mejor Defensiva del Año, un cuarteto de logros que ningún jugador o jugadora —ni en la WNBA ni en la NBA— había conseguido antes.

The @LVAces are your 2025 WNBA Champions 🏆



This marks the Aces' 3rd title in 4 seasons!#WelcometotheW | WNBA Finals | @YouTubeTV pic.twitter.com/0jt0ykORBT — WNBA (@WNBA) October 11, 2025

Un liderazgo que va más allá de las estadísticas

El camino hacia el título no fue sencillo. A mediados de año, las Aces estaban lejos de su mejor nivel, con un registro de 14-14 y un rendimiento lleno de dudas. Pero Wilson, inconforme con esa versión del equipo, tomó la palabra en el vestuario y lanzó un mensaje que cambió el rumbo: “Si no te avergonzó lo de ayer, no vengas al gimnasio. No te necesitamos aquí.”

Desde entonces, Las Vegas ganó 25 de sus siguientes 28 partidos, demostrando una fortaleza colectiva construida sobre la exigencia y el ejemplo de su capitana. Hammon incluso modificó la dinámica interna para fomentar la responsabilidad del grupo: las propias jugadoras empezaron a preparar los reportes tácticos antes de que los técnicos intervinieran. “A’ja entra con su laptop, echamos a los entrenadores y hacen su trabajo. Ella lidera con hechos, no solo con palabras”, relató la entrenadora.

Su impacto se reflejó también en momentos icónicos, como la canasta ganadora en el Juego 3 —con solo 0.3 segundos en el reloj— que selló prácticamente el destino de la serie. Esa imagen, con Wilson girando entre dos defensoras y lanzando el tiro que hizo historia, ya forma parte del archivo dorado del deporte estadounidense.

A'JA WILSON. FIRST TO EVER DO IT 🐐



What a season. What a resume. One of one.



🏆 3x champion

🏆 2x FMVP

🏆 4x MVP

🏆 3x DPOY

🏆 7x All-Star

🏆 ROY pic.twitter.com/L3xXJzfqcF — Bleacher Report (@BleacherReport) October 11, 2025

Una carrera que redefine la grandeza

Desde su llegada a la liga en 2018, Wilson ha encarnado la evolución del baloncesto femenino. Su juego combina elegancia, poder y disciplina. Ha sido comparada con animales salvajes por su fuerza y su instinto competitivo: “He sido una gacela, un león y un alce este año. Si juntas todo eso en uno, obtienes a A’ja”, bromeó tras el título.

Su entrenadora, Becky Hammon, no duda en ponerla a la altura de las leyendas: “Cuando todo esto termine, será la mejor de todos los tiempos.”

El triunfo del viernes no solo coronó a las Aces como las dominadoras absolutas de la WNBA, sino que marcó la consagración definitiva de A’ja Wilson como la figura más influyente de su generación, una atleta que ha transformado su talento en legado y que, con cada trofeo, redefine lo que significa ser la mejor.



Sigue leyendo:

· NBA descarta quitarle a Los Ángeles el Juego de Estrellas de 2026

· Hermanos en la NBA: Seth y Stephen Curry jugarán juntos en Golden State Warriors

· Horacio Llamas, primer mexicano en la NBA, habla de Karim López, el mejor prospecto mexicano