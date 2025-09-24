Horacio Llamas, primer mexicano en la NBA, habla de Karim López, el mejor prospecto mexicano

Karim López es el mejor prospecto mexicano de cara al Draft 2026 de la NBA. El joven de 17 años ha deslumbrado a propios y extraños con su talento en México y en Nueva Zelanda, donde se desempeña actualmente con los New Zealand Breakers. Y una de las personalidades que pregona su gran capacidad es Horacio Llamas, el primer mexicano en la NBA, quien no tiene más que elogios para el alero.

“Es un muchacho de 17 años que ya está siendo protagonista y que todos los ojos del mundo están sobre él, pero ¿qué bueno, no? Nunca habíamos tenido alguien con ese futuro tan brillante y que se supiera por todos lados”, lo describió Llamas en entrevista con La Opinión en el AVANCE Sports, que se celebró el fin de semana pasado en San Diego.

El expívot y ahora director de los Astros de Jalisco de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en México y el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico, acudió al evento como vocero para dar a conocer el trabajo que se hace en México y en su equipo, además de conseguir impulso para los jóvenes mexicanos y promover el servicio a la comunidad; sin embargo, también se dio tiempo para hablar de otros temas, como de López y de su propio pasado.

“(A Karim) Lo conozco, afortunadamente, desde que era chiquito. Su papá y yo jugábamos juntos en la selección y luego fui su entrenador, asistente del papá. Él ya está de vuelta jugando en Nueva Zelanda y eso lo tendrá más enfocado en ese camino que tiene que tomar”, dijo el mexicano que debutó en la NBA con los Phoenix Suns el 2 de marzo de 1997.

“Y hay otros niños también que están siguiendo los pasos de Karim. Hasta para mi propio hijo está siendo un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas, qué sacrificios se tienen que hacer para acercarse a sus sueños”, complementó, hablando del ejemplo que ha puesto el gran prospecto que tiene su país ahora, considerado por la crítica como uno de los mejores extranjeros que habrá en el Draft 2026.

Sobre el consejo que podría darle a Karim ante la gran posibilidad que tiene de llegar a la liga de baloncesto más importante del mundo, expresó que debe seguir como hasta ahora.

“Que siga con ese sueño con esa hambre que ha tenido hasta ahorita. Que él siga trabajando como lo está haciendo hasta ahora, que lo ha hecho muy bien”, comentó.

Respecto a su salida de la NBA, la cual llegó antes de lo que le hubiera gustado, solo después de dos temporadas, explicó que se debió a las lesiones por la gran carga de trabajo que tenía y el poco conocimiento para cuidar su cuerpo.

“Me lastimé un montón de veces, no pude jugar los años que yo hubiera querido. En ese tiempo la educación con respecto a estar preparado, a los descansos. Yo terminaba de jugar en la NBA, volvía a México y jugaba con la selección, nunca descansé, entonces eso provocó que quizá mi cuerpo no estuviera realmente preparado para la siguiente temporada, etc.”, acotó.

“Son cosas que uno aprende, no me arrepiento de lo que me pasó y lo que tuve que hacer para lograr lo que era mi sueño, mi meta. No lo haría de una manera diferente. Hay que disfrutar de lo que haces, no te arrepientas si realmente lo haces al máximo de tus capacidades”, complementó, agregando que él está satisfecho con su rendimiento en cada equipo en el que jugó y con lo que entregó a cada entrenador que le exigió y que lo ayudó a crecer.

Finalmente, habló acerca de qué significa para él ser el pionero mexicano en la NBA y compartió lo que le han dicho al respecto colegas y compatriotas suyos que también han estado en la liga de baloncesto estadounidense.

“Afortunadamente me llevo muy bien con todos los jugadores que han llegado a la NBA, que han nacido en México. Muchos de ellos me han dicho eso, que porque yo jugué primero, que porque abrí las puertas, como quieran decirle, o que les puse el ejemplo de que quizás sí se puede, solo es trabajar duro para aprovechar cuando te den esa oportunidad”, concluyó.

