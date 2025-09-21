A’ja Wilson hace historia como la única jugadora con cuatro MVP de la WNBA

A’ja Wilson, figura indiscutida de Las Vegas Aces, escribió un nuevo capítulo en la historia del baloncesto femenino. Este domingo fue anunciada como la jugadora más valiosa (MVP) de la WNBA por cuarta ocasión, convirtiéndose en la única en lograrlo en toda la historia de la liga.

El reconocimiento tiene aún más peso porque lo consiguió de manera consecutiva en 2024 y 2025, sumados a sus títulos en 2020 y 2022. Con ello, superó a leyendas como Sheryl Swoopes, Lisa Leslie y Lauren Jackson, quienes acumularon tres MVP cada una.

La WNBA informó que Wilson recibió 51 de los 72 votos al primer lugar, además de 21 sufragios en segunda posición, para un total de 657 puntos. En segundo lugar terminó Napheesa Collier, de Minnesota Lynx, con 534 unidades, y el podio lo completó Alyssa Thomas, de Phoenix Mercury, con 391.

Un año de dominio absoluto

La temporada de Wilson fue impresionante desde lo estadístico y lo colectivo. En 40 partidos promedió 23.4 puntos, 10.2 rebotes, 3.1 asistencias, 2.3 tapones y 1.6 robos, números que la colocaron entre las mejores en prácticamente todas las categorías ofensivas y defensivas.

No solo lideró la liga en puntos por partido por segundo año seguido, también encabezó la tabla de bloqueos por quinta vez en su carrera. En total, anotó 937 puntos, más que cualquier otra jugadora en la temporada, y firmó una eficiencia de 29.2, la más alta de toda la WNBA.

Además, estableció un récord de la liga con 13 partidos de al menos 30 puntos y lideró la estadística de encuentros con 20 o más unidades (25). Sus 21 dobles-dobles incluyeron 16 partidos con 20 puntos o más, reafirmando su constancia a lo largo del curso.

El impacto de Wilson también fue clave para la reacción de Las Vegas Aces en la segunda mitad de la campaña. Tras llegar al receso del All-Star con un balance de 11-11, las Aces cerraron la temporada con marca de 19-3, incluyendo una racha de 16 victorias seguidas, la segunda más larga en la historia de la WNBA. Ese empuje les dio el segundo lugar de la Conferencia Oeste y el pase a los playoffs.

Wilson, de 28 años, recibió un trofeo diseñado por Tiffany & Co. y un premio económico de 15,450 dólares por su nuevo MVP. Actualmente, Las Vegas se encuentra en las semifinales de la WNBA, donde enfrentan a Indiana Fever en una serie al mejor de cinco juegos.

Con este logro, Wilson no solo ratifica su presente como la jugadora más dominante de la liga, sino que comienza a trazar una herencia difícil de igualar en el futuro del baloncesto femenino.



