Jason Collins, primer jugador abiertamente gay de la NBA, revela que tiene un tumor cerebral

Jason Collins, exjugador de la NBA y el primer atleta abiertamente gay en participar en una de las cuatro ligas deportivas más importantes de Estados Unidos, atraviesa un delicado momento de salud. Su familia informó este jueves que el expívot está recibiendo tratamiento por un tumor cerebral.

Collins, quien en 2013 marcó un hito al declararse públicamente homosexual mientras aún estaba en activo, se retiró en 2014 tras una carrera de 13 temporadas en la NBA.

Jugó con franquicias como los New Jersey Nets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Washington Wizards y nuevamente con los Brooklyn Nets.

En un comunicado enviado a la NBA, la familia del exjugador pidió respeto y privacidad en estos momentos.

“Jason y su familia agradecen el apoyo y las oraciones, y piden amablemente privacidad mientras dedican toda su atención a la salud y el bienestar de Jason”, expresó la declaración.

Carrera de Jason Collins en la NBA

Durante su trayectoria, Collins promedió 3.6 puntos y 3.7 rebotes por partido. Su mejor temporada fue en la campaña 2004-05 con los Nets, cuando alcanzó 6.4 puntos y 6.1 rebotes de media.

Más allá de las estadísticas, Collins es recordado como un referente de inclusión y valentía en el deporte profesional, al convertirse en símbolo de representación para la comunidad LGBTQ+ dentro del baloncesto y el deporte en general.

Hoy, a sus 45 años, Collins continúa ligado a la NBA como embajador de la liga, labor que ha ejercido en iniciativas sociales y de diversidad.

NBA tomará tiempo en investigación de Kawhi Leonard

La NBA no se precipitará a emitir un juicio en su investigación sobre si la relación comercial entre Kawhi Leonard y una empresa de California fue legítima o simplemente una forma de que Los Angeles Clippers eludieran el límite salarial, declaró el miércoles el comisionado Adam Silver.

Silver habló tras una reunión de la junta de gobernadores en Nueva York, a la que asistió el propietario de los Clippers, Steve Ballmer, y afirmó que la liga esperará a ver el informe de la firma externa que contrató para dirigir su investigación antes de tomar las siguientes medidas.

“En la oficina de la liga estamos aprendiendo constantemente y, repito, me reservo mi opinión porque desconozco los hechos”, declaró Silver. “No sé cuánto le pagaron a Kawhi. No sé qué hizo o qué dejó de hacer. Dejaremos todo eso para la investigación”.

