Caitlin Clark se despide de la temporada por lesión en la WNBA

La estrella del Indiana Fever, Caitlin Clark, anunció este jueves en sus redes sociales que ha sido descartada para el resto de la temporada debido a la lesión en la ingle que sufre desde hace semanas.

“Esperaba poder dar una mejor noticia, pero no volveré a jugar esta temporada. Pasé horas en el gimnasio cada día con el único objetivo de regresar a la cancha; decir que estoy ‘decepcionada’ se queda corto para describir cómo me siento”, dijo Clark.

Clark, considerada un talento generacional, máxima anotadora de la historia del baloncesto universitario, solo ha disputado 13 partidos esta temporada, su segunda en la WNBA. “Ha sido increíblemente frustrante”, admitió la jugadora, que no juega desde el 15 de julio.

I had hoped to share a better update, but I will not be returning to play this season. I spent hours in the gym every day with the singular goal of getting back out there, disappointed isn’t a big enough word to describe how I am feeling. I want to thank everyone who had my back… pic.twitter.com/paD5sEYG1q — Caitlin Clark (@CaitlinClark22) September 5, 2025

Por su parte, Amber Cox, directiva de las Fever, informó en un comunicado del equipo que “no queda suficiente tiempo en la temporada para que regrese de manera segura, y su salud y bienestar a largo plazo siguen siendo la máxima prioridad”.

“Caitlin ha trabajado muy duro durante todo este tiempo, haciendo todo lo posible por recuperarse y volver a la cancha, pero, en última instancia, el tiempo no está de nuestro lado”, añadió.

Las Fever pugnan en estas últimas fechas de las temporada regular por los últimos tres puestos de ‘play-off’ con Golden State Valkyries, Seattle Storm y Los Angeles Sparks.

Caitlin Clark tiene su propio sello en Nike

Nike presentó este lunes el nuevo logotipo de Caitlin Clark, la gran estrella de las Indiana Fever y de la WNBA, para su línea especial y personalizada de prendas en calidad de ‘deportista exclusiva’ de la firma de Oregón.

“Como deportista exclusiva Nike, Caitlin seguirá trabajando con los expertos de la marca para ayudar a dar forma al futuro del baloncesto”, aseguró Nike en un comunicado oficial.

El logotipo de Caitlin Clark está formado por dos ‘C’ entrelazadas e “inmediatamente reconocibles”.

“La lista de atletas exclusivos de Nike incluye a los más grandes de siempre, y estoy increíblemente orgullosa por sumarme a algunos de los mejores deportistas del mundo”, dijo Clark en declaraciones facilitadas por Nike.

“Para mí, esto es más que un logotipo, es un sueño hecho realidad. La gente siempre habla de dejar tu marca en el deporte, y esta es otra manera para hacerlo”, añadió.

