WNBA encuentra a grupo que lanza juguetes sexuales a jugadoras

Un grupo de criptomonedas se declararon autores de los ataques con juguetes sexuales a las canchas de la WNBA, según un reporte de ESPN.

Varios partidos de la WNBA se han detenido luego de un lanzamiento de un juguete sexual a la duela que se ha hecho viral durante las últimas semanas.

Un individuo relató bajo anonimato afirmó que lanzar estos objetos tenían un fin de promocionar la criptomoneda para aumentar su popularidad en la comunidad en línea. Además detalló que la polémica en la WNBA era el destino perfecto.

“Fue más o menos una estrategia oportunista para, ya sabes, lo que ya es tendencia”, dijo. “¿Dónde hay controversia y cómo interceptamos parte de esa atención?”

El sujeto detalló que la criptomoneda comenzó a circular el pasado 28 de julio, justo un día antes de que se lanzó el primer juguete sexual en una cancha de la WNBA.

En un chat compartido con los usuarios revelaron cómo celebraban lo que iban a hacer y a hacer comentarios despectivos de la liga.

“Pronto compraremos la liga”, escribió un usuario bajo la marca de tiempo de las 19:13. Luego, a las 19:30, Daldo compartió un meme de un juguete sexual verde con la leyenda: “¡Guerrero consolador practicando su lanzamiento!”. Horas después, el partido se pospuso en el último cuarto después de que un juguete sexual verde fuera lanzado a la cancha.

🚨#BREAKING: A fourth dildo has been tossed onto the court during a WNBA game. This time it was purple, not green! pic.twitter.com/vJhk7eVJmG — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 8, 2025

Personas arrestadas por lanzar juguetes sexuales en la WNBA

Dos personas han sido arrestadas en relación al lanzamiento de juguetes sexuales en canchas de la WNBA.

Delbert Carver, de 23 años y residente de Marietta, Georgia, fue detenido el 1 de agosto en un partido entre el Dream y Mercury.

Un joven de 18 años, Kaden López, fue arrestado en el PHX Arena de Phoenix durante el partido Mercury-Connecticut Sun. Fue detenido por un voluntario del estadio cuando intentó huir tras lanzar el juguete sexual.

“De acuerdo con las Normas de Seguridad de los Estadios de la WNBA, cualquier aficionado que arroje intencionalmente un objeto a la cancha será expulsado inmediatamente y se enfrentará a una prohibición mínima de un año, además de estar sujeto a arresto y procesamiento por parte de las autoridades locales”, informó la WNBA.

De acuerdo a expertos, la criptomoneda se ha disparado un 300% en la última semana tras los sucesos.

