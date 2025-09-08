Conmoción en la NBA por el asesinato de la hermana de Naz Reid en Nueva Jersey

La NBA amaneció de luto tras confirmarse la muerte de Toraya Reid, hermana de Naz Reid, pívot de los Minnesota Timberwolves. La joven de 28 años fue asesinada a tiros el sábado en la mañana, a las afueras de un complejo de apartamentos en el municipio de Jackson, condado de Ocean, Nueva Jersey.

De acuerdo con la policía local, Toraya Reid fue encontrada alrededor de las 11 a.m. con múltiples heridas de bala frente al complejo Paragon, cerca de Larsen Road. La escena rápidamente quedó bajo resguardo de las autoridades, que detuvieron poco después al principal sospechoso.

NBA star Naz Reid's sister was shot and killed in New Jersey this weekend — and, cops say her boyfriend's the one who committed the crime.



Los agentes arrestaron a Shaquille Green, de 29 años, quien mantenía una relación sentimental con la víctima. Fue visto corriendo por North New Prospect Road y, tras su captura, quedó acusado de asesinato y de posesión de armas de fuego. Green permanece recluido en la cárcel del condado de Ocean, mientras espera la audiencia de detención.

El impacto en la familia Reid y en la NBA

Naz Reid, de 26 años, es originario de Asbury Park, Nueva Jersey, y lleva seis temporadas con Minnesota. Este verano renovó su contrato y recientemente había regresado a su estado natal para organizar un campamento juvenil de baloncesto. La noticia del asesinato de su hermana conmocionó a sus allegados y al entorno del equipo.

El fiscal del condado, Bradley Billhimer, confirmó que los disparos alertaron a las autoridades, que al llegar encontraron a la joven inconsciente. “Green y Reid tenían una relación de noviazgo”, señaló el fiscal en declaraciones a la prensa.

El crimen no solo golpeó a la familia, también a compañeros de la liga. Karl-Anthony Towns, exjugador de los Timberwolves y cercano a Reid, expresó su dolor en redes sociales: “Con el corazón roto. No hay palabras que puedan borrar el dolor de mi hermano. Hoy los abrazo a todos en mis oraciones”.

Mientras la investigación sigue en marcha, el asesinato de Toraya Reid ha dejado en shock a la comunidad de Nueva Jersey y al mundo de la NBA, que todavía intenta asimilar la pérdida en medio de la preparación para una nueva temporada.



