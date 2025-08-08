Lakers abrirá la temporada de la NBA enfrentando a Golden State Warriors

La temporada 2025-2026 de la NBA arrancará con fuerza el próximo 21 de octubre, y lo hará con un enfrentamiento que promete captar la atención de millones de fanáticos: Los Angeles Lakers contra Golden State Warriors. El choque marcará el inicio de un nuevo capítulo en la histórica rivalidad entre Stephen Curry y LeBron James, una de las más seguidas en el baloncesto moderno.

Ese mismo día, los actuales campeones, Oklahoma City Thunder, liderados por Shai Gilgeous-Alexander, se medirán ante los Houston Rockets, equipo que ha sumado a Kevin Durant como gran refuerzo y que se perfila como uno de los rivales más peligrosos en la Conferencia Oeste.

La cadena ESPN confirmó este viernes que ambos duelos formarán parte de la jornada inaugural.

La Navidad, otro espectáculo asegurado

La NBA también reveló el calendario de la tradicional jornada navideña, una fecha que suele reunir algunos de los partidos más atractivos de la temporada. El 25 de diciembre se disputarán cinco encuentros que prometen emociones intensas y altos niveles de audiencia.

Ese día, New York Knicks y Cleveland Cavaliers protagonizarán un duelo clave en el Este. También se dará un enfrentamiento de nueva generación entre Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama en el Thunder-Spurs. En Los Ángeles, LeBron James y Luka Doncic buscarán imponerse ante Kevin Durant y los Rockets, mientras que Stephen Curry recibirá a los Dallas Mavericks de la joven estrella Cooper Flagg. El cierre será en Denver, con Nikola Jokic y sus Nuggets enfrentando a Anthony Edwards y los Minnesota Timberwolves.

La ausencia de los Boston Celtics, campeones en 2024, y de los Indiana Pacers, subcampeones en 2025, no pasará desapercibida. Ambos equipos estarán mermados por las lesiones de larga duración de Jayson Tatum y Tyrese Haliburton, respectivamente, lo que los dejará fuera tanto del estreno como de la jornada navideña.

Con estos cruces, la NBA busca un arranque espectacular y una Navidad cargada de drama deportivo. El duelo entre Curry y LeBron, que podría ser de los últimos en sus carreras, se perfila como uno de los eventos más esperados para las audiencias televisivas, asegurando que el inicio de la campaña no pasará inadvertido.



