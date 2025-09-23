Kevin Durant revela que evitó su regreso a los Golden State Warriors

Kevin Durant, hoy jugador de los Houston Rockets, confirmó que fue él mismo quien detuvo un intento de intercambio que lo hubiera llevado de vuelta a los Golden State Warriors en la pasada fecha límite de traspasos de la NBA.

La revelación ocurrió el 16 de septiembre en Los Ángeles, durante su participación en el Game Plan Sports Business Summit, donde compartió detalles sobre su situación contractual y sus sensaciones en torno a los rumores.

Durant explicó que, junto a su socio de negocios Rich Kleiman, logró frenar las negociaciones que vinculaban a los Warriors con un regreso inesperado del alero. El propio jugador reconoció que esas conexiones personales y su historial con Golden State fueron determinantes para evitar el movimiento.

“Escuché que Golden State estaba en la mesa alrededor de la fecha límite de traspaso, pero fue ahí cuando Rich entró en juego, y esas relaciones que construimos en la liga y también haber jugado en Golden State ayudaron. Pudimos decirles que se detuvieran un poco con eso“, señaló Durant, según declaraciones recogidas por el Arizona Republic.

Kevin Durant on the rockets trading for him and finding out the suns were trying to trade him at the deadline 👀 #LiftOff pic.twitter.com/e5y0uf7ulM — KNAWTNINE (@knawtnine) September 17, 2025

Reacciones de Durant a los rumores sobre Phoenix

Más allá de la especulación sobre los Warriors, Durant también abordó las versiones que lo situaban fuera de los Phoenix Suns durante la temporada 2024-25. El jugador aseguró que la situación le generó molestia, pues sentía que había consolidado un buen vínculo con la organización.

“Al inicio estaba un poco molesto porque sentía que construimos una relación sólida, yo y los Phoenix Suns”, dijo el alero. “Escuchar eso de una parte diferente fue un poco decepcionante, pero así es este juego. Lo superé rápido y empecé a pensar cuáles eran los próximos pasos”.

Durant permaneció en Phoenix hasta el final de la campaña, aunque su salida terminó concretándose en verano, cuando fue enviado a los Rockets en un traspaso de gran impacto en la liga.

De cara a la temporada 2025-26, el jugador de 36 años buscará regresar a la cima de la NBA. No conquista un campeonato desde los dos títulos consecutivos logrados precisamente con los Warriors en 2017 y 2018. Con Houston, Durant intentará combinar su experiencia con el talento joven de la franquicia texana para pelear en la Conferencia Oeste y volver a tener protagonismo en las Finales.



Sigue leyendo:

· A’ja Wilson hace historia como la única jugadora con cuatro MVP de la WNBA

· Lakers abrirá la temporada de la NBA enfrentando a Golden State Warriors

· Jason Collins: el primer atleta abiertamente gay en jugar en la NBA