NBA descarta quitarle a Los Ángeles el Juego de Estrellas de 2026

El comisionado de la NBA, Adam Silver, aseguró este lunes que la liga no contempla trasladar el Juego de las Estrellas de 2026 fuera del nuevo estadio de los LA Clippers, el Intuit Dome, a pesar de la investigación abierta por un presunto incumplimiento de las reglas del tope salarial relacionadas con la estrella Kawhi Leonard.

La investigación comenzó el mes pasado tras un informe del periodista Pablo Torre, que reveló un contrato de patrocinio de $28 millones de dólares entre Leonard y Aspiration Fund Adviser LLC, una firma de sostenibilidad con sede en California que se declaró en bancarrota este año. El dueño de los Clippers, Steve Ballmer, había invertido previamente $50 millones de dólares en la compañía, y en 2021 el equipo anunció con Aspiration un acuerdo de patrocinio por $300 millones de dólares.

Si la NBA determina que los Clippers eludieron las reglas del límite salarial, el castigo podría incluir multas de hasta $7,5 millones de dólares, la anulación de contratos e incluso la pérdida de selecciones futuras del draft. Sin embargo, Silver aclaró que el proceso de investigación y la organización del All-Star Weekend son asuntos completamente separados.

“No se contempla trasladar el Juego de las Estrellas”, dijo Silver. “La planificación del evento y sus actividades se están llevando a cabo de forma completamente independiente de la investigación en curso”.

Un formato innovador para el All-Star Game 2026

El Juego de las Estrellas de 2026 se disputará el 15 de febrero en Los Ángeles y marcará el regreso de NBC como cadena oficial de transmisión. Además, el evento contará con un nuevo formato que promete darle un giro internacional a la competencia.

Según fuentes citadas por ESPN, la liga planea un torneo con tres equipos de ocho jugadores cada uno: dos representando a Estados Unidos y uno al resto del mundo. Cada escuadra se enfrentaría en partidos de 12 minutos, con un enfoque más competitivo y dinámico que el formato tradicional.

La propuesta ya fue presentada al comité de competencia de la NBA, que incluye propietarios, ejecutivos y jugadores, y habría recibido una respuesta positiva. Silver explicó en abril que el nuevo formato busca reflejar la naturaleza global del baloncesto actual.

“Esto representa una enorme oportunidad para hacer algo diferente, con un espíritu de competencia internacional, en lugar de seguir los formatos tradicionales del Juego de Estrellas”, expresó el comisionado.

El Intuit Dome, inaugurado para la temporada 2024-25, también será sede del baloncesto olímpico en Los Ángeles 2028. Para la NBA, mantener el evento en ese escenario simboliza no solo el futuro de la liga, sino también la expansión global del deporte.



