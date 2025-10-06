LeBron James pone en vilo a la NBA: anunciará una “decisión” el martes

LeBron James volvió a poner al mundo del baloncesto en alerta. El jugador de Los Angeles Lakers anunció que este martes realizará un importante anuncio bajo el nombre “The Second Decision”, despertando todo tipo de rumores sobre su posible retiro o un nuevo capítulo en su legendaria carrera.

A través de sus redes sociales, el cuatro veces campeón de la NBA publicó un video con el mensaje: “La decisión de todas las decisiones. 7 de octubre. 12.00 EST (hora del Este). #TheSecondDecision”. La publicación, que rápidamente se viralizó, hace una clara referencia a “The Decision”, el programa televisado en 2010 en el que LeBron anunció su salida de los Cleveland Cavaliers para unirse al Miami Heat.

Aquella transmisión, emitida por ESPN desde el Boys & Girls Club de Greenwich, recaudó seis millones de dólares para obras benéficas, pero también generó duras críticas por el tono con que el jugador comunicó su decisión, en especial por su ya famosa frase: “I’m taking my talents to South Beach”. Años más tarde, James reconoció que se arrepintió de la forma en que manejó aquel episodio.

El futuro de LeBron, entre el retiro y la historia

LeBron, que está por comenzar su temporada número 23 en la NBA, se acerca inevitablemente al final de una de las carreras más exitosas del deporte. A sus casi 41 años, continúa desafiando la edad y los límites físicos, pero también ha dejado entrever que el final se acerca.

“No estoy insinuando nada, pero obviamente estoy del otro lado de la colina”, declaró recientemente durante una entrevista en 360 With Speedy. “No voy a jugar otros 23 años, ni otros 10. Me estoy preparando para el final, aunque todavía no ha llegado”.

Las palabras del King James bastaron para encender la especulación. Algunos creen que el martes podría anunciar su retiro definitivo; otros, que podría tratarse de un nuevo proyecto o incluso una película documental.

Lo cierto es que, una vez más, LeBron James tiene a toda la NBA —y al mundo del deporte— esperando su próxima jugada. El martes, a mediodía, se sabrá si “The Second Decision” marca el cierre de una era o el inicio de una nueva.



