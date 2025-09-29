Luka Doncic, listo para una nueva temporada con los Lakers: “Estoy ilusionado”

Luka Doncic ya se siente en casa con los Lakers. El base esloveno, que aterrizó en Los Ángeles a mitad del curso pasado, reconoció que su adaptación no fue sencilla, pero ahora afronta la nueva campaña con energías renovadas y con la confianza de que la pretemporada servirá para consolidar al grupo.

En el día de medios de la NBA celebrado en California, Doncic destacó lo que significa tener tiempo para conocerse con sus compañeros: “No tuvimos mucho tiempo la temporada pasada, y por eso la pretemporada es importante, para conocer a todos, ver qué le gusta a la gente. Tendremos muchos entrenamientos y estoy ilusionado”, declaró.

El jugador insistió en varias ocasiones en que la ilusión lo acompaña desde el final del torneo anterior. “Cuando llegas a la nueva franquicia a mitad de temporada es complicado, pero la pretemporada ayudará mucho. Me siento muy bien, tengo muchas ganas de empezar. Cuando acabó la temporada pasada, tenía muchas ganas de volver a empezar. Me siento muy bien y preparado para esta temporada”, afirmó con entusiasmo.

Refuerzos y química de equipo

Doncic vuelve a Los Ángeles después de participar en el Eurobasket con la selección de Eslovenia. Ahora, comparte vestidor con un grupo que se reforzó de manera significativa con jugadores de peso como Deandre Ayton y Marcus Smart, piezas que, según el esloveno, aportarán un valor inmediato al proyecto.

“Añadimos buenas piezas, estoy ilusionado. Estoy contento por tener a compañeros que fueron rivales duros para mí en el pasado”, comentó durante la jornada con la prensa. La llegada de Ayton, en particular, le genera una motivación especial: “Estuvimos en el mismo draft, me alegré cuando me dijeron que le ficharían. Estoy ilusionado por tenerle en mi equipo”, reconoció.

Los Lakers inician la temporada regular el próximo 21 de octubre, y el ambiente dentro de la franquicia es de optimismo. Con una plantilla renovada y un Doncic más adaptado a la dinámica angelina, las expectativas vuelven a ser altas. El reto no será sencillo, pero la estrella europea dejó claro que la mentalidad del equipo apunta a competir desde el primer día.



