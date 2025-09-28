El dominicano Al Horford deja a los Celtics para jugar con Curry en Golden State

El dominicano Al Horford puso punto final a su etapa con los Boston Celtics, equipo con el que levantó el campeonato de la NBA en 2024, para firmar con los Golden State Warriors. El anuncio se conoció este domingo, cuando el jugador de 39 años confirmó su decisión en un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

“Desde el momento en el que llegamos, me habéis recibido a mí y a mi familia con brazos abiertos. Este capítulo en mi carrera tendrá un lugar especial en mi corazón. Ganar el título 18 con esta ciudad será un momento que celebraré para siempre”, escribió Horford en X. El veterano añadió: “Estoy agradecido para siempre con los aficionados y el equipo”.

De acuerdo con el agente Jason Glushon, Horford alcanzó un acuerdo multianual con Golden State, aunque los términos financieros aún están pendientes. La firma se concretará en los próximos días, una vez que se definan otras piezas del mercado, incluida la situación del agente libre restringido Jonathan Kuminga.

El plan de Golden State y el papel de Horford

La llegada del dominicano marca el inicio de su 19.ª temporada en la NBA, tras haber jugado siete de los últimos nueve años con los Celtics. Durante ese periodo, fue una pieza clave tanto en la defensa como en el juego exterior, consolidándose como uno de los hombres altos más versátiles de la liga.

Los Warriors lo identificaron como su principal objetivo en la agencia libre, evaluando que podía ser el complemento ideal para Stephen Curry, Jimmy Butler III y Draymond Green. El cuerpo técnico confía en que su capacidad para abrir la cancha, sus pases inteligentes y su instinto defensivo eleven la posición de pívot en el equipo.

Las estadísticas respaldan esa visión. En la última temporada, Horford encestó más de 100 triples por tercera campaña consecutiva, con un 41% de efectividad desde el perímetro. Además, registró un 46% de efectividad en tiros de campo permitidos en jugadas de aislamiento, la séptima mejor marca en la liga, según datos de GeniusIQ.

A lo largo de su carrera, Horford también ha sido un referente en defensa. En 2024-25 estuvo entre los jugadores con mayor número de aislamientos defendidos, lo que demuestra que todavía es capaz de marcar diferencias en esa faceta.

El dominicano pertenece a un selecto grupo de cuatro jugadores en la historia de la NBA con al menos 900 triples y 1,300 tapones, junto a Rasheed Wallace, Brook Lopez y Clifford Robinson. Ese balance ofensivo y defensivo explica por qué, a pesar de su edad, sigue siendo tan codiciado.

Con este movimiento, Golden State apuesta por un veterano con experiencia de campeonato y presencia en ambos costados de la cancha. Horford, por su parte, encara un nuevo reto que podría prolongar una de las trayectorias más sólidas de las últimas dos décadas en la NBA.



