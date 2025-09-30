Hermanos en la NBA: Seth y Stephen Curry jugarán juntos en Golden State Warriors

Los Golden State Warriors hicieron oficial la incorporación de Seth Curry, quien firmó un contrato por un año con la franquicia de San Francisco, de acuerdo con el periodista Shams Charania. Con este movimiento, Stephen Curry, ícono del equipo y cuatro veces campeón de la NBA, tendrá por primera vez la oportunidad de compartir vestuario y minutos de juego con su hermano menor.

Seth, de 35 años, llega después de disputar la última temporada con los Charlotte Hornets. En 68 partidos, 14 de ellos como titular, promedió 6.5 puntos en 15.6 minutos por encuentro. A pesar de su rol secundario, el escolta mostró su mejor virtud: el tiro de larga distancia. Cerró la campaña con un 45.6% en triples, el porcentaje más alto de toda la liga, un detalle llamativo considerando que ni su hermano Steph ha liderado esa estadística en algún curso de su extensa carrera.

Free agent guard Seth Curry has agreed to a one-year deal with the Golden State Warriors, sources tell ESPN. Seth and Stephen Curry team up on the Warriors beginning with training camp on Wednesday. pic.twitter.com/mun12axOzw — Shams Charania (@ShamsCharania) October 1, 2025

Restricciones salariales y calendario de debut

El acuerdo establece que Seth entrenará con el equipo desde la pretemporada, pero los Warriors no podrán inscribirlo oficialmente hasta noviembre debido a las limitaciones del tope salarial. En ese momento se liberará el espacio correspondiente al jugador número 15 del roster y el contrato entrará en vigor.

Para Golden State, la incorporación representa profundidad en una posición clave para el sistema de Steve Kerr. Seth ha vestido nueve camisetas en 11 temporadas de NBA, consolidándose como un especialista confiable desde el perímetro. En total, su carrera registra promedios de 10 puntos, 2 rebotes y 1.9 asistencias por partido. Aunque su rendimiento global ha disminuido con los años, su capacidad de anotar triples lo convierte en un recurso valioso para abrir la cancha.

Los Warriors también anunciaron este martes la renovación de Jonathan Kuminga, quien acordó un contrato de dos años y $48,5 millones de dólares, resolviendo así una disputa contractual que se mantenía en el aire. Con estas decisiones, la directiva busca equilibrar experiencia y juventud de cara a una temporada donde el objetivo volverá a ser pelear por el campeonato.

La campaña regular iniciará el 21 de octubre con un atractivo duelo frente a Los Angeles Lakers. Para los aficionados de la franquicia, la expectativa estará no solo en la competencia directa con un rival histórico, sino también en el debut oficial de los hermanos Curry compartiendo la cancha.



Sigue leyendo:

· LeBron James sobre su futuro: “No me preocupan los contratos en este momento”

· Luka Doncic, listo para una nueva temporada con los Lakers: “Estoy ilusionado”

· El dominicano Al Horford deja a los Celtics para jugar con Curry en Golden State