LeBron James sobre su futuro: “No me preocupan los contratos en este momento”

LeBron James, a sus 40 años, se prepara para hacer historia una vez más en la NBA. El lunes, durante el día de medios de Los Angeles Lakers, la estrella lució su camiseta dorada número 23 y dejó claro que su mente está en la cancha, no en el papel. Será el primer jugador en disputar 23 temporadas en la liga, rompiendo el récord que compartía con Vince Carter.

Pero, por primera vez en ocho campañas con los angelinos, lo hará sin un contrato garantizado más allá de este curso.

La incertidumbre sobre su futuro contractual no lo inquieta. “No tendrá ningún impacto”, afirmó James a ESPN. “Estoy súper emocionado por los desafíos y la emoción de nuestro equipo. Incorporamos a algunos jugadores nuevos. Hemos completado un año más con nuestro cuerpo técnico desde el año pasado. Tuve un año completo con Luka [Doncic] y otro año con los jugadores con los que he estado. Estoy súper emocionado por eso. Y no me preocupan los contratos en este momento de mi carrera. Eso no me preocupa en absoluto”.

Los retos de los Lakers y la motivación de LeBron

El cuatro veces campeón de la NBA ejerció su opción de jugador por $52,6 millones de dólares en junio. Su agente, Rich Paul, explicó entonces que la prioridad de James es clara: “quiere competir por un campeonato” y sabe que los Lakers “están construyendo el futuro”.

El conjunto angelino llega con la presión de mejorar lo hecho en la campaña anterior, donde fueron terceros del Oeste pero quedaron eliminados en primera ronda a manos de Minnesota. Doncic, su socio estelar, no dejó espacio para interpretaciones: “Ganar un campeonato. Ese es el objetivo”.

James, por su parte, ofreció una visión más amplia: “Que seamos minuciosos todos los días. Tenemos que ser detallados en todo, tanto ofensiva como defensivamente. Tenemos que responsabilizarnos mutuamente y jugar un baloncesto de campeonato todos los días”.

La salud será otro factor clave. Tras un esguince en la rodilla izquierda en la pasada postemporada, LeBron reconoció que su meta es acercarse lo más posible al 100% en una temporada de 82 partidos. “Ese es siempre el reto”, dijo. “Sigo mejorando. No estoy donde quiero estar, pero tengo tiempo”.

Sobre su retiro, James fue claro: no dependerá de la llegada de su hijo Bryce a la NBA. “No voy a esperar a Bryce. Él tiene su propio calendario. Tengo mi cronograma, y no sé si coinciden del todo”.

Finalmente, dejó entrever cómo decidirá su adiós a las duelas: “Para mí, la pregunta es: ¿sigo entusiasmado con el proceso? ¿Sigo motivado cada año? Creo que una vez que deje de amar el proceso, lo sabré con certeza. Entonces, probablemente sería mi fin”.



