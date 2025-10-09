Dodgers a la Serie de Campeonato tras error fatal de Phillies en el inning 11

Orion Kerkering, un lanzador nativo del área de Los Ángeles, nunca olvidará la fecha del 9 de octubre de 2025. Con el destino de su equipo en sus manos, el relevista de los Phillies cometió uno de los peores errores que se recuerden en playoffs para darle a los Dodgers el boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Con las bases llenas y dos outs en el cierre del inning 11, Kerkering pifió una rola y luego lanzó mal al home para tratar de conseguir el tercer out, pero su tiro fue muy desviado y los Dodgers anotaron para eliminar a Philadelphia en el cuarto juego de la Serie Divisional con un triunfo de 2-1 la noche del jueves.

Los Dodgers ahora esperarán al vencedor de la serie entre los Brewers y los Cubs -que se encontraba a favor de Milwaukee por dos juegos a uno previo a su duelo de este jueves- en la Serie de Campeonato, la sexta para el conjunto dirigido por Dave Roberts en los últimos nueve años.

Kerkering, originario de Huntington Beach, California, tenía tiempo de tirar a primera base luego de recoger en dos tiempos la floja rola de Andy Pages, quien no es un corredor muy veloz, pero por alguna razón prefirió tratar de forzar en el home al rapidísimo Kyeseong Kim, quien corría desde tercera base.

En el cierre de ese 11o. inning, los Dodgers colocaron corredores en las esquinas con sencillo de Max Muncy ya con dos outs. Tommy Edman se había embasado con hit. Los Phillies enviaron al derecho Kerkering en lugar de Jesús Luzardo y el relevista llenó las bases con pasaporte gratis a Enrique Hernández. Luego vino la jugada decisiva, la cual deja a los Dodgers en posición de defender su corona de la Liga Nacional y de las Ligas Mayores.

Gran duelo de pitcheo entre Glasnow y Sánchez

La ofensiva de los Dodgers continuó apagada luego de que en el juego 3 fuera limitada a dos carreras aisladas, y es que Cristopher Sánchez, el abridor de los Phillies, se ha convertido en uno de los mejores lanzadores de la Gran Carpa.

Los Dodgers no hicieron mucho contacto sólido en los primeros cinco innings en contra del zurdo dominicano, además de que Philadelphia realizó varias jugadas defensivas de buen nivel. En la sexta, L.A. amenazó al poner a dos hombres a bordo con un out, pero Sánchez dominó a Freddie Freeman y Tommy Edman en rolas al cuadro para salir del problema.

Tyler Glasnow, pitcher abridor de los Dodgers, lanza durante el juego 4 de la Serie Divisional contra los Phillies en Los Ángeles. El espigado derecho se lució. Crédito: Mark J. Terrill | AP

Tyler Glasnow, el abridor de Los Ángeles, salió inspirado en la loma y mantuvo en total control a los Phillies. El espigado derecho nativo del sur de California movió la pelota por todos lados, colocando sus rápidas de 98 o 99 millas en las esquinas y engañando a los bateadores con un devastador slider.

En 6 innings de labor, Glasnow solo admitió 2 hits, dio 3 bases y ponchó a 8 bateadores, incluyendo dos veces a Kyle Schwarber, el impresionante bombardero que lideró la Liga Nacional con 56 cañonazos en la temporada y que en el juego 3 conectó dos veces, incluyendo un batazo de 455 pies.

Phillies rompe el cero tras costoso error de fildeo

Philadelphia anotó en la séptima entrada una vez que Dave Roberts había acudido a su bullpen. Emmet Sheehan, quien fue recibido con hit, cometió un error de fildeo al no atrapar el tiro del shortstop Mookie Betts al cubrir la primera base en busca de una doble matanza.

El bateador Max Kepler llegó a segunda cuando la pelota se metió a la caseta del equipo visitante y enseguida anotó en doble de Nick Castellanos por la raya del izquierdo para el 1-0. La carrera fue sucia por el costoso error del relevista Sheehan.

Nick Castellanos and the @Phillies strike first in LA 💪 pic.twitter.com/wXJt6WVSyC — MLB (@MLB) October 10, 2025

Dodgers empatan con una base por bolas

Los Dodgers por fin se deshicieron de Cristopher Sánchez en la séptima cuando Kiké Hernández bateó un sencillo luego de que Alex Call se había embasado en pasaporte tras un out. El manager Rob Thomson relevó a su as y en realidad se jugó todo al enviar muy temprano a su cerrador, el dominicano Jhoan Durán.

Andy Pages, metido en un slump, fue dominado en rola que avanzó a los corredores para el segundo out. Los Phillies decidieron caminar a Shohei Ohtani a pesar de que ha estado apagado al bate para llenar las bases, pero el gozo se fue al pozo porque Durán caminó a Mookie Betts para forzar de “caballito” la carrera del empate.

Mookie Betts wins the battle 😤



We are tied in LA! pic.twitter.com/9LNz4z7A2L — MLB (@MLB) October 10, 2025

Los Dodgers dejaron las bases llenas cuando Teoscar Hernández se ponchó. En cuanto al abridor Sánchez, lanzó excelente en sus dos aperturas de la serie, pero en ninguna tuvo decisión. El jueves tiró 6.1 innings con 5 hits, 1 carrera, 1 base y 5 ponches.

Relevo perfecto del novato Roki Sasaki

Roki Sasaki, la revelación de los Dodgers en estos playoffs en el rol de cerrador, retiró a los nueve bateadores que enfrentó (de la octava a la décima entrada) y lo hizo ver fácil. El novato japonés tardó en adaptarse luego de ser firmado como la mayor promesa internacional del pitcheo, pero ha venido a aliviar uno de los mayores males que tenía el equipo en el bullpen.

Solo que el relevo de los Phillies fue igualmente efectivo en esos episodios, incluyendo el peruano Jesús Luzardo ponchando a Ohtani y Teoscar Hernández en la décima para seguir con la batalla de gran pitcheo.

Alex Vesia, cuarto lanzador de los Dodgers, se agenció el triunfo luego de salir avante de un complicado inning de labor. Luzardo fue el derrotado. Y es válido decir que Sasaki fue el jugador clave del partido con esos tres innings perfectos contra un equipo poderoso y desesperado por sobrevivir.

