Andrés Muñoz hace historia para un mexicano en Serie de Campeonato de MLB

El pitcher mexicano Andrés Muñoz hizo historia este domingo en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Muñoz lanzó el noveno inning para asegurar la victoria de Seattle 3-1 ante Toronto Blue Jays y se convirtió en el segundo mexicano en conseguir dos o más salvamentos en una misma temporada.

Roberto Osuna era el único lanzador mexicano que había logrado dos o más rescates. El cerrador mexicano lo logró en 2019 cuando llegó hasta la Serie Mundial con los Astros de Houston.

Osuna también tiene la marca de más salvamentos para un mexicano en la postemporada con cinco rescates.

Por su parte, Andrés Muñoz sumó su segundo juego salvado con una gran labor en el noveno inning y logró dominar a su compatriota Alejandro Kirk para el último out del juego.

Los Marineros de Seattle consiguieron su primera victoria en una Serie de Campeonato en 24 años. La última victoria había sido en 2001 ante los Yankees de Nueva York, serie en la que cayeron 4-1.

Seattle nunca ha llegado a disputar una Serie Mundial desde que llegó como franquicia en 1977.

México tendrá presencia en los Umpires de Serie de Campeonato

Alfonso Marquéz será el representante de México en la terna de árbitros de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Esta será su séptima Serie de Campeonato en postemporada y lo hará como Chief Crew Umpire (Jefe de equipo)

Cada serie estará compuesta por siete umpires, con un umpire descansando. En este primer encuentro, Marquéz estuvo como umpire en segunda base.

La Liga Nacional también contó con la presencia de un mexicano en los árbitros. El mexicoamericano Gabe Morales estará para la serie entre Dodgers y Brewers.

Morales estará como suplente para el Juego 1 y luego estará detrás del home para el segundo encuentro en el American Family Field de Milwaukee.

La serie entre Dodgers vs. Brewers comenzará este lunes y los primeros dos juegos serán en Milwaukee.

