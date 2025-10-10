Miguel Rojas se retirará en 2026 y espera hacerlo con los Dodgers

Miguel Rojas, campocorto de los Dodgers, anunció este jueves que se retirará de las Grandes Ligas en la próxima temporada 2026.

Rojas, quien tiene cuatro años con los Dodgers, habló sobre su retiro durante las celebraciones tras conseguir la clasificación a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El infielder venezolano de 36 años detalló que quiere terminar su carrera en los Dodgers. Su contrato finaliza tras esta campaña.

“Tengo 36 años. Ha sido una experiencia increíble. Lo he dado todo en estos cuatro años aquí. Ojalá pueda terminar mi carrera aquí. Porque me retiraré el año que viene”, expresó el toletero.

Rojas tuvo un promedio de bateo de .262 con 76 hits, 7 jonrones, 27 carreras impulsadas y 35 carreras anotadas en 114 juegos esta temporada.

Miguel Rojas told me that he plans to retire after next year:



"I'm 36 years old. It's been a wild ride. I've given it everything I've had in my four years here. Hopefully, I can finish my career here. Because I'm going to retire after next year."

pic.twitter.com/c0bpeDfTGw — Doug McKain (@DMAC_LA) October 10, 2025

Miguel Rojas y su liderazgo en el equipo

Aunque los números de Miguel Rojas no son comparables a las grandes estrellas de los Dodgers, su liderazgo tiene un valor importante dentro de la franquicia.

En 2024 y 2025, el venezolano tiene ha obtenido el premio Roy Campanella que se otorga al jugador con mayor liderazgo dentro de los Dodgers y es elegido por los propios integrantes del equipo.

También ha sido una pieza importante dentro del equipo para Dave Roberts por su polivalencia para adaptarse a diversas posiciones y estar saludable cuando otros compañeros no han podido jugar.

Rojas ha jugado 12 temporadas con los Marlins y los Dodgers. Tiene un promedio de bateo de .260, 989 hits, 57 jonrones, 363 carreras impulsadas y 434 carreras anotadas.

Ganó un anillo de Serie Mundial con los Dodgers la temporada pasada. Cabe destacar que Rojas debutó en 2014 con Los Ángeles y luego fue cambiado a los Marlins, pero regresó con la franquicia en 2023.

Junto a los Dodgers se prepara para su segunda Serie de Campeonato consecutiva y buscar ser el primer bicampeón de Las Mayores en 25 años.

Sigue leyendo:

– Dodgers a la Serie de Campeonato tras error fatal de Phillies en el inning 11

– Dodgers pierden a Tanner Scott por casi toda la postemporada