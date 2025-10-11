Albert Pujols se acerca más al puesto de manager en los Angels

Albert Pujols tuvo una reunión con la dirigencia de los Angels de Los Ángeles de cara a convertirse en su manager para la temporada 2026.

De acuerdo a AP, los Angels están en conversaciones con Pujols para relevar a Ron Washington, quien no seguirá luego de dos temporadas.

Pujols se reunió con el gerente general Perry Minasian en San Luis, y el icónico toletero parece ser el principal candidato para asumir el mando de los Angelinos en lo que sería su primer trabajo de coach en las mayores durante una campaña.

El propietario de los Angelinos, Arte Moreno, ha mantenido su aprecio por Pujols, quien jugó como primera base y bateador designado con los Angelinos desde 2012 hasta 2021.

En aquel entonces, Moreno lo firmó procedente de los Cardenales con un contrato de agente libre de $254 millones de dólares.

Pujols tuvo un promedio de bateo de .256 con 1,180 hits, 222 jonrones, 783 carreras impulsadas y 561 carreras anotadas en 1,181 juegos para los Angelinos en su carrera.

Albert Pujols sigue unido a los Angels como coach

Desde su retiro, Pujols se ha puesto el uniforme de los Angelinos y ha trabajado con los jugadores en cada uno de sus últimos tres entrenamientos de pretemporada. También ha entrenado a jugadores en la academia de los Angelinos en su natal República Dominicana.

El dirigente dominicano viene de quedar campeón en la Liga Dominicana de Béisbol invernal y en la Serie del Caribe, en su primer año con los Leones del Escogido.

Pujols está confirmado como manager de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol para 2026, aunque esto podría modificarse si acepta el trabajo en los Angels.

Los Angelinos están buscando a su quinto manager a tiempo completo en ocho temporadas para reemplazar a Washington, quien fue despedido el mes pasado.

El manager de 73 años se perdió la segunda mitad de su segunda temporada al mando mientras se recuperaba de una cirugía de cuádruple desvío coronario.

