Fallece Santos Alomar, exjugador boricua de Angels, Mets y Yankees, entre otros equipos de Grandes Ligas

El expelotero puertorriqueño de las Grandes Ligas Santos Alomar Conde, padre de Sandy y Roberto Alomar, falleció este lunes a los 81 años, lo que deja de luto al béisbol de Puerto Rico.

Nacido el 19 de octubre de 1943 y conocido como Sandy Alomar Sr., fue un exsegunda base que jugó en las Grandes Ligas durante catorce temporadas.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Santos Alomar Conde, figura emblemática del béisbol nacional y patriarca de la reconocida familia Alomar”, expresó en redes sociales la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR).

Sus hijos son el exreceptor de las Grandes Ligas y actual entrenador de los Cleveland Guardians, Sandy Alomar Jr., y del segunda base y miembro del Salón de la Fama, Roberto Alomar.

“A nombre de nuestro presidente José Daniel Quiles y todos los componentes de la Federación, nos unimos al dolor de sus familiares, allegados y su amado pueblo de Salinas”, indicó la FBPR.

Según la información preliminar, Alomar Conde se encontraba en un establecimiento en su pueblo de Salinas, en el sur de la isla, cuando se desplomó y falleció.

Los Angeles Angels lamentaron la noticia y enviaron su pésame a la familia a través de un comunicado en redes sociales.

“Los Ángeles están tristes al enterarse del fallecimiento del exjugador Sandy Alomar Sr. Jugó seis temporadas (1969-74) con los Angels. Nos gustaría extender nuestro más sentido pésame a la familia Alomar”, escribió el equipo en su cuenta oficial.

Alomar Conde debutó en las Grandes Ligas en 1964 y jugó para los Milwaukee Braves, New York Mets, Chicago White Sox, Los Angeles Angels, New York Yankees y Texas Rangers.

Posteriormente fue entrenador de los Chicago Cubs, Colorado Rockies y San Diego Padres.

*Con información de EFE.

