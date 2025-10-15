Dodgers y Marineros logran registro histórico en Serie de Campeonato de hace 55 años

Los Dodgers de Los Ángeles y los Marineros de Seattle están arriba 2-0 en la Serie de Campeonato tanto de la Liga Nacional como en la Liga Americana.

Ambos equipos ganaron los dos juegos de la serie como visitante, algo que no ocurría desde hace 55 años.

El único precedente que existe ocurrió en las Series de Campeonato de 1970. Los Orioles de Baltimore y los Rojos de Cincinnati ganaron dos juegos en la carretera y luego clasificaron a la final en casa.

Sin embargo, a diferencia de las Series de Campeonato actuales, en la edición de 1970 se definía al mejor de cinco juegos.

Baltimore y Cincinnati barrieron, a Minnesota y a Pittsburgh respectivamente, en tres juegos. Luego los Orioles terminaron ganando la Serie Mundial 4-1 ante la Maquinaria Roja en esa campaña.

Brooks Robinson ganó el premio a Jugador Más Valioso de esa Serie Mundial, la segunda en la historia de la franquicia.

Brewers y Blue Jays con precedentes para remontar ante Dodgers y Mariners

Aunque están abajo en la serie 0-2, los Brewers y Blue Jays aún tienen oportunidades y existen varios precedentes en las Grandes Ligas.

Cinco equipos en la historia de la MLB han logrado remontar una Serie de Campeonato luego de caer 0-2.

El equipo más reciente que lo consiguió fueron los Diamondbacks de Arizona en 2023. Remontaron un déficit de dos juegos y derrotaron en siete encuentros a los Phillies de Philadelphia.

Los otros equipos que lograron remontar un 0-2 en Serie de Campeonato:

Royals de Kansas City remontó ante Blue Jays en 1985 (terminó en 7 juegos)

Cardenales de San Luis remontó ante Dodgers en 1985 (terminó en 6 juegos)

Red Sox de Boston remontó ante Yankees en 2004 (terminó en 7 juegos)

Dodgers remontó ante Bravos en 2020 (terminó en 7 juegos)

Diamondbacks remontó ante Phillies en 2023 (terminó en 7 juegos)

