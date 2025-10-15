Max Muncy: De desempleado al récord de 14 HR en Postemporada con los Dodgers

Max Muncy y los Dodgers están a solo dos victorias de la Serie Mundial por segundo año seguido. Hace ocho años, Muncy estaba pensando en dejar su carrera como pelotero y estaba desempleado. Ahora es el pelotero con más jonrones en postemporada de los Dodgers de Los Ángeles.

Con su jonrón de este martes, Muncy llegó a 14 jonrones en postemporada con el uniforme de los Dodgers superando a Justin Turner y Corey Seager con 13 cuadrangulares en playoffs.

Esto lo convirtió en el máximo jonronero de la franquicia en la historia de playoffs, aún con oportunidades de aumentar su camino.

Max Muncy tiene un promedio de bateo de .222 con 50 hits, 14 jonrones, 35 carreras impulsadas y 43 carreras anotadas en 70 juegos en la postemporada en su carrera.

Max Muncy pasó de casi convertirse en inversionista a leyenda en playoffs

En 2017, tras ser cortado por los Oakland Athletics, Muncy estuvo cerca de seguir sus estudios en negocios en la Universidad de Baylor.

Ese mismo año, los Dodgers le dieron la oportunidad de unirse al equipo en Ligas Menores. Tuvo una gran campaña en Ligas Menores y en 2018 pasó al equipo grande.

Muncy bateó .263 con 104 hits, 35 jonrones, 79 carreras impulsadas y 75 carreras anotadas en 137 juegos en 2018.

Desde entonces, el tercera base ha ganado más de $60 millones de dólares en su carrera, tiene dos anillos de Serie Mundial y es uno de los mejores bateadores de los Dodgers en la postemporada.

Muncy tiene un promedio de bateo de .232 con 713 hits, 209 jonrones, 587 carreras impulsadas y 566 carreras anotadas en 924 juegos para los Dodgers en su carrera.

Dodgers vuelven a casa con gran ventaja

Los Dodgers regresan a casa con una ventaja de 2-0 tras las grandes salidas de Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto.

Tyler Glasnow será el encargado de lanzar el tercer juego y luego Shohei Ohtani para el cuarto encuentro.

Los Dodgers buscarán volver a la Serie Mundial por segundo año consecutivo y el bicampeonato, algo que no logra ningún equipo desde 2000.

