Alejandro Kirk quedó como finalista al Guante de Oro en Grandes Ligas

Alejandro Kirk es candidato a su primer Guante de Oro y se revelará al ganador el próximo 2 de noviembre

Toronto Blue Jays catcher Alejandro Kirk (30) in the first inning during a baseball game against the Arizona Diamondbacks, Friday, July 12, 2024, in Phoenix. (AP Photo/Rick Scuteri)

Alejandro Kirk podría ganar su primer Guante de Oro. Crédito: Rick Scuteri | AP

Por  Reinaldo Oliveros

El mexicano Alejandro Kirk quedó como finalista al Guante de Oro como receptor en la Liga Americana en la temporada 2025.

Kirk ha sido uno de los mejores receptores de la Liga Americana este año. El mexicano lideró el Valor Defensivo como receptor con un promedio de 22, 10 por encima del segundo lugar, según Baseball Savant.

En cuánto a Carreras Salvadas a la Defensiva, el receptor mexicano quedó segundo con un valor de 9, mientras que Carlos Narváez lideró con 10.

El Guante de Oro es evaluado por el SABR Defensive Index, que representa aproximadamente el 25% del proceso de selección, que se suma a las votaciones de los mánagers y entrenadores.

De acuerdo al SDI, Alejandro Kirk lideró con 8.9, seguido por Carlos Narváez con 7.9. Esto refleja lo parejo que están ambos receptores según las estadísticas avanzadas y que se definirá por las votaciones.

El Índice Defensivo SABR se basa en dos tipos de métricas defensivas existentes: las derivadas de datos basados ​​en la ubicación de la pelota bateada y las recopiladas de las cuentas jugada a jugada, incluyendo datos de Statcast de MLBAM, Sports Info Solutions y STATS Perform. 

¿Cuáles son los finalistas al Guante de Oro en 2025?

Candidatos al Guante de Oro — Liga Americana (Posición / Equipo)
Posición Candidato 1 Candidato 2 Candidato 3
Pitcher Luis Severino — Athletics Max Fried — New York Yankees Jacob deGrom — Texas Rangers
Catcher Carlos Narváez — Boston Red Sox Alejandro Kirk — Toronto Blue Jays Dillon Dingler — Detroit Tigers
Primera base Vladimir Guerrero Jr. — Toronto Blue Jays Carlos Santana — Cleveland Guardians Ty France — Minnesota Twins / Toronto Blue Jays
Segunda base Marcus Semien — Texas Rangers Luis Rengifo — Los Angeles Angels Andrés Giménez — Toronto Blue Jays
Tercera base Ernie Clement — Toronto Blue Jays Maikel García — Kansas City Royals José Ramírez — Cleveland Guardians
Shortstop Corey Seager — Texas Rangers Bobby Witt Jr. — Kansas City Royals Taylor Walls — Tampa Bay Rays
Left Field Steven Kwan — Cleveland Guardians Tyler Soderstrom — Athletics Wyatt Langford — Texas Rangers
Center Field Ceddanne Rafaela — Boston Red Sox Kyle Isbel — Kansas City Royals Julio Rodríguez — Seattle Mariners
Right Field Adolis García — Texas Rangers Wilyer Abreu — Boston Red Sox Cam Smith — Houston Astros
Utility Mauricio Dubón — Houston Astros Ernie Clement — Toronto Blue Jays Daniel Schneemann — Cleveland Guardians
Candidatos al Guante de Oro — Liga Nacional (Posición / Equipo)
Posición Candidato 1 Candidato 2 Candidato 3
Pitcher David Peterson — New York Mets Logan Webb — San Francisco Giants Matthew Boyd — Chicago Cubs
Catcher Luis Torrens — New York Mets Patrick Bailey — San Francisco Giants Carson Kelly — Chicago Cubs
Primera base Bryce Harper — Philadelphia Phillies Spencer Steer — Cincinnati Reds Matt Olson — Atlanta Braves
Segunda base Brice Turang — Milwaukee Brewers Xavier Edwards — Miami Marlins Nico Hoerner — Chicago Cubs
Tercera base Matt Shaw — Chicago Cubs Ke’Bryan Hayes — Pittsburgh Pirates / Cincinnati Reds Ryan McMahon — Colorado Rockies / New York Yankees
Shortstop Nick Allen — Atlanta Braves Masyn Winn — St. Louis Cardinals Mookie Betts — Los Angeles Dodgers
Left Field Ian Happ — Chicago Cubs Kyle Stowers — Miami Marlins Tommy Pham — Pittsburgh Pirates
Center Field Pete Crow-Armstrong — Chicago Cubs Jacob Young — Washington Nationals Victor Scott II — St. Louis Cardinals
Right Field Corbin Carroll — Arizona Diamondbacks Fernando Tatis Jr. — San Diego Padres Sal Frelick — Milwaukee Brewers
Utility Miguel Rojas — Los Angeles Dodgers Javier Sanoja — Miami Marlins Jared Triolo — Pittsburgh Pirates

