Alejandro Kirk quedó como finalista al Guante de Oro en Grandes Ligas

El mexicano Alejandro Kirk quedó como finalista al Guante de Oro como receptor en la Liga Americana en la temporada 2025.
Kirk ha sido uno de los mejores receptores de la Liga Americana este año. El mexicano lideró el Valor Defensivo como receptor con un promedio de 22, 10 por encima del segundo lugar, según Baseball Savant.
En cuánto a Carreras Salvadas a la Defensiva, el receptor mexicano quedó segundo con un valor de 9, mientras que Carlos Narváez lideró con 10.
El Guante de Oro es evaluado por el SABR Defensive Index, que representa aproximadamente el 25% del proceso de selección, que se suma a las votaciones de los mánagers y entrenadores.
De acuerdo al SDI, Alejandro Kirk lideró con 8.9, seguido por Carlos Narváez con 7.9. Esto refleja lo parejo que están ambos receptores según las estadísticas avanzadas y que se definirá por las votaciones.
El Índice Defensivo SABR se basa en dos tipos de métricas defensivas existentes: las derivadas de datos basados en la ubicación de la pelota bateada y las recopiladas de las cuentas jugada a jugada, incluyendo datos de Statcast de MLBAM, Sports Info Solutions y STATS Perform.
¿Cuáles son los finalistas al Guante de Oro en 2025?
Candidatos al Guante de Oro — Liga Americana (Posición / Equipo)
|Posición
|Candidato 1
|Candidato 2
|Candidato 3
|Pitcher
|Luis Severino — Athletics
|Max Fried — New York Yankees
|Jacob deGrom — Texas Rangers
|Catcher
|Carlos Narváez — Boston Red Sox
|Alejandro Kirk — Toronto Blue Jays
|Dillon Dingler — Detroit Tigers
|Primera base
|Vladimir Guerrero Jr. — Toronto Blue Jays
|Carlos Santana — Cleveland Guardians
|Ty France — Minnesota Twins / Toronto Blue Jays
|Segunda base
|Marcus Semien — Texas Rangers
|Luis Rengifo — Los Angeles Angels
|Andrés Giménez — Toronto Blue Jays
|Tercera base
|Ernie Clement — Toronto Blue Jays
|Maikel García — Kansas City Royals
|José Ramírez — Cleveland Guardians
|Shortstop
|Corey Seager — Texas Rangers
|Bobby Witt Jr. — Kansas City Royals
|Taylor Walls — Tampa Bay Rays
|Left Field
|Steven Kwan — Cleveland Guardians
|Tyler Soderstrom — Athletics
|Wyatt Langford — Texas Rangers
|Center Field
|Ceddanne Rafaela — Boston Red Sox
|Kyle Isbel — Kansas City Royals
|Julio Rodríguez — Seattle Mariners
|Right Field
|Adolis García — Texas Rangers
|Wilyer Abreu — Boston Red Sox
|Cam Smith — Houston Astros
|Utility
|Mauricio Dubón — Houston Astros
|Ernie Clement — Toronto Blue Jays
|Daniel Schneemann — Cleveland Guardians
Candidatos al Guante de Oro — Liga Nacional (Posición / Equipo)
|Posición
|Candidato 1
|Candidato 2
|Candidato 3
|Pitcher
|David Peterson — New York Mets
|Logan Webb — San Francisco Giants
|Matthew Boyd — Chicago Cubs
|Catcher
|Luis Torrens — New York Mets
|Patrick Bailey — San Francisco Giants
|Carson Kelly — Chicago Cubs
|Primera base
|Bryce Harper — Philadelphia Phillies
|Spencer Steer — Cincinnati Reds
|Matt Olson — Atlanta Braves
|Segunda base
|Brice Turang — Milwaukee Brewers
|Xavier Edwards — Miami Marlins
|Nico Hoerner — Chicago Cubs
|Tercera base
|Matt Shaw — Chicago Cubs
|Ke’Bryan Hayes — Pittsburgh Pirates / Cincinnati Reds
|Ryan McMahon — Colorado Rockies / New York Yankees
|Shortstop
|Nick Allen — Atlanta Braves
|Masyn Winn — St. Louis Cardinals
|Mookie Betts — Los Angeles Dodgers
|Left Field
|Ian Happ — Chicago Cubs
|Kyle Stowers — Miami Marlins
|Tommy Pham — Pittsburgh Pirates
|Center Field
|Pete Crow-Armstrong — Chicago Cubs
|Jacob Young — Washington Nationals
|Victor Scott II — St. Louis Cardinals
|Right Field
|Corbin Carroll — Arizona Diamondbacks
|Fernando Tatis Jr. — San Diego Padres
|Sal Frelick — Milwaukee Brewers
|Utility
|Miguel Rojas — Los Angeles Dodgers
|Javier Sanoja — Miami Marlins
|Jared Triolo — Pittsburgh Pirates
