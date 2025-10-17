Un histórico Ohtani manda a los Dodgers a la Serie Mundial

La rica historia del béisbol de Ligas Mayores nunca vio algo así: un pitcher abridor que conduce a su equipo en el juego decisivo de una serie de playoffs al mismo tiempo que batea de jonrón; pero no uno, ni dos, sino tres cuadrangulares. Eso no existe. Eso es ficción..

En el mundo de Shohei Ohtani y de los Dodgers de Los Ángeles eso sí existe. Y ahora ellos están de nuevo en la Serie Mundial para tratar de refrendar su corona.

Ohtani, en su noche más impresionante, bateó tres jonrones solitarios -uno de ellos fuera del estadio- para respaldar su propia labor de 6 innings en blanco como pitcher abridor, para darle él solo a los Dodgers un trunfo de 5-1 la noche del viernes sobre los Milwaukee Brewers y completar la barrida de cuatro juegos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

SHOHEI OHTANI, YOU ARE INCREDIBLE! pic.twitter.com/jythqTWUI4 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 18, 2025

En la Serie Mundial, la 23a. de su ilustre historia, los Dodgers se enfrentarán a quien resulte ganador entre Seattle y Toronto. Los Mariners ganaron el viernes 6-2 a los Blue Jays y tienen la delantera tres juegos a dos en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los cuatro pitchers abridores de los Dodgers en la Serie de Campeonato se combinaron para solo 2 carreras y 9 hits permitidos en 28.2 innings contra el club que más juegos ganó este año en la Gran Carpa. Poncharon a 35 bateadores.

Ohtani, quien antes del partido tenía solo 6 hits en 38 turnos al bate en estos playoffs, había asegurado que su trabajo como serpentinero no le estaba afectando su desempeño a la ofensiva. Su épica actuación del viernes pone fin a esa conversación.

Legendario primer inning de Shohei Ohtani

Ohtani empezó el juego a tambor batiente y haciendo historia. Luego de caminar al primer bateador Brice Turang, el lanzador derecho ponchó de manera consecutiva a Jackson Chourio, Christian Yelich y William Contreras.

Enseguida, el japonés de 31 años se acercó a la caseta de su equipo, se equipó con guantes, casco y protecciones, agarró su bate y caminó a la caja de bateo. Al sexto lanzamiento del pitcher zurdo José Quintana, una pelota lenta, Ohtani conectó uno de los batazos más contundentes de su vida: 116.5 millas por hora de velocidad a unos 446 pies de distancia rumbo a los bleachers del jardín derecho.

El pelotero que ha redifinido el significado de talento y que continuamente logra proezas históricas, les regaló a sus aficionados un arranque de partido asombroso y sin precedentes. Y lo hizo nada menso que para guiar a los Dodgers a la Serie Mundial.

Tras la sacudida de Ohtani al veterano pitcher colombiano, Mookie Betts y Will Smith dispararon sencillos y tras un out Tommy Edman impulsó la segunda carrera con hit al central. Una rola floja a la primera base de Teoscar Hernández impulsó el 3-0 tempranero para Los Ángeles.

Shohei Ohtani reacciona con emoción tras un doble play conseguido por los Dodgers en el tercer inning del juego 4 de la Serie de Campeonato. Los Ángeles obtuvo el título de la Liga Nacional por segundo año seguido. Crédito: Mark J. Terrill | AP

Abridores de los Dodgers

El hermético pitcheo fue el sello de los Dodgers en la Serie de Campeonato. La actuación de sus pitchers abridores contra Milwaukee hizo evocar otros tiempos en el béisbol cuando todo el peso de los juegos estaba puesto en los ases antes de la depuración del pitcheo de relevo.

Y es que los cuatro abridores elegidos por el manager Dave Roberts respondieron con trabajos dignos de su reputación. Algunos de ellos no lanzaron mucho en la temporada regular debido a lesiones o contratiempos físicos, pero lo que han hecho en este serie ya no es normal:

– Blake Snell lanzó 8 innings en el juego 1: 0 carreras, 1 hits, 10 ponches.

– Yoshinobu Yamamoto lanzó los 9 innings en el juego 2: 1 carrera, 3 hits, 7 ponches.

– Tyler Glasnow lanzó 5.2 innings en el juego 3: 1 carrera, 3 hits, 8 ponches.

– Shohei Ohtani lanzó 6 innings en el juego 4: 0 carreras, 2 hits, 10 ponches.

Los Brewers batearon solo 9 hits en los primeros tres partidos de la serie. El viernes conectaron su primer imparable contra Ohtani hasta la cuarta entrada cuando el venezolano Chourio abrió el inning con un doble de terreno por la esquina del jardín izquierdo. Pero Ohtani se repuso al retirar a los siguientes tres bateadores, incluyendo ponches al venezolano Contreras y a Jake Bauers.

SHOHEI OHTANI HITS ONE OUT OF DODGER STADIUM. pic.twitter.com/LC93DjY27U — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 18, 2025

100 lanzamientos y tres jonrones del MVP Ohtani

El lanzamiento 100 de Ohtani fue su último del juego al recibir hit de Contreras que puso hombres en primera y segunda para iniciar la séptima entrada. Él juego ya estaba 4-0 por el segundo cuadrangular del MVP reinante del Viejo Circuito y favorito para obtenerlo otra vez este año.

El cañonazo en la cuarta entrada fue calculado en 469 pies de distancia arriba de las gradas del jardín derecho-central.

Para los Brewers, la amenaza de la séptima era una de sus últimas llamadas, pero el relevista Alex Vesia, que se ha convertido en toda una garantía para el manager Roberts, apagó el fuego, incluyendo una rola de Sal Frelick para doble play al paracorto Mookie Betts.

Y en el cierre de la entrada, luego de un out, Ohtani respondió al clamor de “M-V-P, M-V-P” de Dodger Stadium, esta vez enviando la pelota a los graderíos del jardín central-izquierdo (427 pies) para una pizarra de 5-0 contra el pitcher Trevor Megill, en una escena irreal. Tres jonrones solitarios en la misma noche en la que fue el pitcher abridor.

Los Brewers finalmente rompieron la blanqueada en la octava en contra del bullpen. Brice Turang la remolcó con rola de out. Se le acreditó a Blake Treinen. Roki Sasaki, quinto lanzador de Los Ángeles, retiró la novena para dar inicio a la fiesta angelina. Y puede haber más.

Noticia en desarrollo.

