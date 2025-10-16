Aficionada de los Cerveceros de Milwaukee perdió su trabajo por amenazas de ICE a fanático latino de los Dodgers (Video)

Muy caro le salió a una aficionada de los Cerveceros de Milwaukee amenazar a un fanático latino de los Dodgers de Los Ángeles de llamar a la unidad del ICE, durante el transcurso del segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, al ser despedida de su trabajo

Dicha aficionada fue identificada como Shannon Kobylarczyk, quien prestaba sus servicios en la empresa Manpower Group, dedicada al ramo de personal con sede en la ciudad de Milwaukee y cuyos detalles del cese laboral fueron confirmados por la compañía este 15 de octubre al señalar que: “ya no forma parte de los acontecimientos”.

A Milwaukee Brewers fan who quipped that she was going to "call ICE" on a Latino Dodgers supporter at a playoff game earlier this week has reportedly lost her job… but that's not all that happened.



Full story 🔗 https://t.co/t2VhLM3inf pic.twitter.com/LczgjwaNfb — TMZ (@TMZ) October 16, 2025

El lamentable incidente de índole racista se generó el pasado martes 14 de octubre en el American Family Field, en donde la mujer fue captada por varios asistentes que no tardaron en viralizar el suceso en redes sociales, donde muestran a Ricardo Fosado, seguidor de los Dodgers, grabando con su móvil mientras animaba a la multitud después del jonrón de Enrique “Kike” Hernández en la séptima entrada que agrandó la ventaja de su equipo a 4-1.

Fosado reaccionó incómodo por las amenazas proferidas por la fanática de la novena de Milwaukee al cuestionar a los ahí presentes: “¿Por qué todos están tan callados?, y la respuesta de la mujer fue inmediata: “Sabes que, llamamos a ICE”, en relación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos

El citado seguidor de ascendencia latina, Ricardo Fosado, muy enojado, le respondió que: “Llame a ICE, llámelos. Eres (improperio) idiota”, explicando luego que es ciudadano estadounidense y veterano de dos guerras.

Lo anterior fue revelado por la propia Kobylarczyk, que incluso lo denunció a la seguridad del estadio, para que minutos después fuera escoltado fuera del recinto deportivo.

‼️SHES OUT OF A JOB : "Brewers Karen" has been fired from her job https://t.co/XU3rKSmWvf pic.twitter.com/ivCw5XKUOT — Nightcap Crimes (@NightcapCrimes) October 16, 2025

Frente a estos hechos, habría que recordar que desde que la administración del presidente Donald Trump endureció la política de migración en las fronteras con México y Canadá, se ha generado un clima de terror de los latinos por sus operativos de detención de migrantes y en este sentido la seguidora de los Cerveceros creyó que su actitud no tendría consecuencias, pero al final pagó caro sus amenazas.

