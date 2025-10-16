Serie Mundial a la vista: Dodgers ganan con otra joya de pitcheo y están arriba 3-0

El mejor equipo hombre por hombre que hay en el béisbol tardó hasta el mes de octubre para alcanzar su mejor forma. Los Dodgers de Los Ángeles lucen invencibles en estos playoffs y la Serie Mundial está a un paso.

Tyler Glasnow y cuatro relevistas se combinaron para dejar a los Milwaukee Brewers en cuatro hits para una victoria de 3-1 la tarde del jueves y poner a los Dodgers arriba por 3-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El juego 4 está programado para este viernes a las 5:38 pm PT en Dodger Stadium, donde los campeones reinantes de las Ligas Mayores tendrán la oportunidad de completar la barrida y buscar su 27o. banderín de monarcas del Viejo Circuito. Shohei Ohtani es el pitcher probable por Los Ángeles.

Shohei Ohtani and Mookie Betts know how to get the party started 🔥 https://t.co/Bn3cHcrNz5 pic.twitter.com/KUKxIjl9Xz — MLB (@MLB) October 16, 2025

Ohtani tiene buen inicio con triple y Betts lo remolca

Metido en un rarísimo slump, Ohtani de inmediato animó a los aficionados en el estadio al chocar la pelota y conectar un hit cerca de la raya del jardín derecho. La pelota se extendió y el japonés llegó a tercera con un triple para anotar al siguiente lanzamiento del abridor zurdo Aaron Ashby con doble de Mookie Betts para el 1-0.

Los Brewers respondieron en la segunda cuando Caleb Durbin pegó a su vez un triple luego de un out y anotó en sencillo de Jake Bauers cuando el infield jugaba adentro para el 1-1. Cabe mencionar que en el batazo de Durbin por el izquierdo el patrullero Enrique Hernández se lanzó por la pelota desde muy lejos y al no llegarle permitió que se extendiera.

Max Muncy, el tercera base, evitó mayor daño en el inning al fildear una rola caliente de Joey Ortiz para luego poner out en home al corredor Bauers, quien había llegado a tercera con robo y un error del pitcher Glasnow.

Ohtani siguió batallando en la caja de bateo (1 de 4 y 2 ponches) y promedia un impensable .158 en estos playoffs.

Tyler Glasnow lanza contra Milwaukee en otra excelente actuación en los playoffs. El pitcher de 6-8 pies de estatura solo recibió 3 hits en 5-2 entradas de labor para los Dodgers. Crédito: ALLISON DINNER | EFE

Duelazo de pitchers con cuerpos de basquetbolistas

Tyler Glasnow tuvo su segunda apertura de gran calidad en estos playoffs por los Dodgers. Luego de haber brillado en el decisivo juego de la Serie Divisional contra Philadelphia, el hombre nacido en el área de Los Ángeles estuvo muy dominante este jueves. Por ejemplo, en el tercer inning, ponchó a los tres bateadores.

El derecho de 32 años lanzó 5.2 innings con solo 3 hits, 1 carrera, 8 ponches y 3 bases por bolas. Su promedio de carreras limpias en los playoffs es un microscópico 0.68.

Sumando las actuaciones de Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto y Glasnow, los abridores de Los Ángeles en esta serie tienen 22 innings y dos tercios con solo 2 carreras recibidas, 7 hits, 4 bases por bolas y 25 ponches.

Jacob Misiorowski, el impresionante pitcher novato de los Brewers, lanza durante el juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en Los Ángeles. El hombre de 6-7 pies de estatura maniató a los Dodgers. Crédito: ALLISON DINNER | EFE

Mientras el espigado lanzador de 6-8 pies de estatura hacía lo suyo para el equipo de casa, el novato de los Brewers Jacob Misiorowski demostraba ante una audiencia nacional e internacional que puede convertirse en uno de los mejores de toda la Gran Carpa.

El joven de 23 años y que mide 6-7 pies de estatura apagó el fuego en la primera entrada luego de relevar al abridor Ashby y ponchar a dos hombres con corredores en base. Navegó con efectividad y poderío para darle a su equipo la oportunidad de seguir en la pelea contra los Dodgers.

Misiorowski ponchó a Ohtani para completar la quinta entrada, su octavo ponche y décimo bateador retirado en fila.

Will Smith (der.) acelera desde segunda base para anotar la carrera de la ventaja con el hit de Tommy Edman (izq.) contra el pitcher Jacob Misiorowski en la sexta entrada, durante el juego 3 de la Serie de Campeonato en Los Ángeles. Crédito: ALLISON DINNER | EFE

Tommy Edman pone arriba a los Dodgers en la sexta

Pero los Dodgers por fin descifraron a Misiorowski en la sexta entrada. Luego de un out, Will Smith dio sencillo, Freddie Freeman vino de atrás en la cuenta para trabajar la base por bolas y Tommy Edman conectó sencillo al central para remolcar a Smith con el 2-1.

El manager Pat Murphy relevó a su novato (5 innings, 3 hits, 1 carrera limpia, 9 ponches, 1 base) por el dominicano Abner Uribe y éste cometió un grave error ya con dos uts y corredores en las esquinas al lanzar descontrolado en una revirada a la primera base, permitiendo a Freeman anotar desde tercera el 3-1.

Los relevistas Alex Vesia, Blake Treinen, Anthony Banda y Roki Sasaki se hicieron cargo del resto del partido casi con perfección para los Dodgers, que están muy cerca de deshacerse de su tercer rival en esta postemporada (récord de 8-1) y avanzar a la Serie Mundial.

Noticia en desarrollo.