La Dodgermanía se apodera de Los Ángeles 

Eran apenas las 11 de la mañana cuando los aficionados empezaron a llegar a las inmediaciones del Dodger Stadium; iban vestidos de azul y blanco, algunos con banderas y sus cachuchas favoritas para apoyar junto a amigos y familiares al equipo de sus amores que tras ganar 3-1 ayer a los Cerveceros de Milwaukee está a una victoria de volver a la Serie Mundial.

Un par de horas después el estacionamiento estaba completamente lleno, se vivía una fiesta y un ambiente esperanzador con familias enteras celebrando y conviviendo mientras esperaban el inicio del juego.

A la distancia, se observaba cómo las banderas ondeaban mientras los fanáticos se aglomeraban en la entrada del inmueble llenos de emoción, nervios, pero sobre todo con la convicción de que su equipo no los decepcionaría y lograría el triunfo.

Rolando Morales, de El Sereno, confesó que ha sido fanático de los Dodgers desde que tenía 10 años y creció viendo a grandes jugadores comoSteve Garvey y Bill Russell.

“Desde 1988, cuando ganaron la Serie Mundial, tuvimos que esperar casi 32 años para volver a ganar otra Serie Mundial, y esperemos que ganen dos años seguidos”, comentó Morales antes de entrar al estadio. “Eso es lo que esperamos hoy”.

Mientras los ansiosos fanáticos hacían fila para entrar al estadio, el histórico inmueble ya vibraba a ritmo de música mexicana, mientras la gente bailaba para calmar los nervios.

“Es un honor apoyarlos; yo soy de esta ciudad y ellos siempre nos han representado”, dijo César, quien estaba a la entrada del estadio. “Asistir a los partidos es muy especial y siempre divertido, especialmente ahora mismo, porque estamos intentando llegar a la Serie Mundial otra vez, así que se ponen muy intensos”.

Aficionados llegan a Dodger Stadium. Crédito: Fotos: Janette Villafana | Impremedia

Manuel Sandoval, quien usaba un jersey de los Dodgers con los colores rojo y verde de la bandera de México, dijo que él es fan del equipo desde hace 30 años y que asistir a los juegos es una oportunidad para convivir con la gente que ama a su equipo, como él lo hace.

“Mi parte favorita de los partidos es la comunidad que se forma entre nosotros, los fanáticos; hay clubs, hay gente que conoces aquí y luego forman amistades; para mí siempre ha sido el ambiente y el orgullo de ser de Los Ángeles”, dijo Sandoval.

Los Dodgers buscarán esta tarde su boleto a la Serie Mundial.

Nota producida bajo el programa California Local News Fellowship de la universidad de Berkeley