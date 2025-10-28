Dodgers desvelados caen ante Blue Jays 6-2 y la serie se empata

Luego del maratón de 18 innings del lunes, era lógico creer que los Blue Jays iban a salir al diamante de Dodger Stadium bastante golpeados para el juego 4 de la Serie Mundial. Los campeones de la Liga Americana mostraron entereza y más bien fueron los Dodgers quienes se vieron desvelados en la cancha.

Vladimir Guerrero Jr. le conectó un jonrón a Shohei Ohtani para poner arriba a su equipo temprano y cuatro pitchers de Toronto se combinaron para lanzar juego de 6 hits en una victoria de 6-2, empatando el Clásico de Octubre a dos triunfos por bando y asegurando que la serie regrese a Canadá al menos para un sexto partido.

Ohtani, quien se embasó nueve veces en el juego del lunes, no tuvo hits en tres turnos en esta ocasión, fue ponchado dos veces y solo recibió una base por bolas en el inicio del partido, el cual duró 2:54 minutos, muchos menos de la mitad de las 6:39 horas del partido previo. Justo tras el partido del martes, el japonés dijo que durmió bien y que se sintió físicamente listo para lanzar.

En el juego 5 de la serie, programado para este miércoles a las 5 pm PT en Dodger Stadium, se repetirá el duelo del primer partido: Blake Snell por Los Ángeles y el novato Trey Yesavage por Toronto. Los Dodgers necesitan la versión de Snell que se vio en las series contra Philadelphia y Milwaukee. Toronto le anotó 5 carreras en 5 innings el viernes.

Hernández adelanta a Dodgers; Guerrero Jr. da la voltereta

Los Dodgers fueron los primeros en anotar por cuarto juego consecutivo en la Serie Mundial y lo hicieron al capitalizar una base por bolas del abridor Shane Bieber, quien caminó a Max Muncy luego de un out en la segunda entrada. Tommy Edman siguió con sencillo que envió al corredor a tercera base, desde donde Enrique Hernández lo remolcó con elevado de sacrificio al jardín derecho para el 1-0.

Pero en la siguiente bateada de Toronto vino la voltereta. Ohtani permitió hit de Nathan Lukes con un out y Vladimir Guerrero Jr. no perdonó un lanzamiento lento de Ohtani, un ‘sweeper’ que se quedó colgado en el home para mandar la pelota sobre la barda del izquierdo.

Era cuestión de tiempo para que el poderoso dominicano se hiciera presente en la caja de bateo. Fue el séptimo jonrón de Guerrero Jr. en estos playoffs y puso arriba a su equipo 2-1 en el tercer inning.

Los abridores Bieber y Ohtani hicieron lo suyo

El juego cumplió la mayoría de edad y los pitchers abridores se mantenían en la loma, en una de las condiciones para sus equipos tras el desgaste de los cuerpos de pitcheo en el juego anterior. Luego de 5 innings, Bieber había realizado 75 lanzamientos con solo dos hits admitidos, mientras que Ohtani llevaba 76 disparos y cuatro imparables en su contra.

El japonés completó la sexta al ponchar al mexicano Alejandro Kirk con su lanzamiento 90. El catcher nacido en Tijuana por fin pudo ser controlado por los Dodgers (0 de 4, 1 base por bolas).

Shohei Ohtani lanza durante el cuarto inning del juego 4 de la Serie Mundial. El japonés tuvo una actuación aceptable, pero insuficiente, una noche después del maratón de 18 innings. Crédito: Ashley Landis | AP

Bieber, por su parte, no pudo salir de la sexta entrada. Freddie Freeman se embasó con una fuerte rola que el primera base Guerrero no pudo fildear para un hit y tras una línea de out recibió sencillo de Teoscar Hernández.

El contacto de los Dodgers empezó a ser sólido y el manager John Schneider sacó al nativo del sur de California luego de 5.1 innings de excelente labor (4 hits, 1 carrera, 3 ponches y 3 bases). El movimiento funcionó para el equipo visitante, pues el relevista zurdo Mason Fluharty extinguió la amenaza.

Toronto anota cuatro grandes carreras en la séptima

Y la apertura de Ohtani terminaría pronto en la séptima entrada al recibir doble contra la barda de Ernie Clement que puso corredores en posición anotadora sin out. El relevista Anthony Banda fue recibido con sencillo productor del venezolano Andrés Giménez para el 3-1.

Una rola a segunda del emergente Ty France impulsó a Clement con la cuarta carrera de Toronto. La labor de Ohtani se cerró con 6 innings, 6 hits, 4 carreras limpias, 6 ponches y 1 base. Hizo 93 lanzamientos (60 strikes) una noche después de jugar casi siete horas.

Los Dodgers necesitaban que el bullpen limitara el daño, pero Blake Treinen, quien relevó a Banda en busca del último out de la entrada, no respondió.

El héroe del juego 5 de la Serie Mundial del año pasado permitió hits productores consecutivos a Bo Bichette y Addison Barger en un lapso de tres lanzamientos para que el marcador se abriera a 6-1 y el retorno de la Serie Mundial a Canadá se hiciera inminente.

Las esperanzas de los campeones de la Liga Nacional se fueron evaporando cuando Will Smith bateó para doble play en la octava entrada frente al estupendo relevista Chris Bassitt, quien lanzó dos innings en blanco antes de ceder la loma a Louis Varland.

Los Dodgers le anotaron una carrera en rola productora de Tommy Edman con dos corredores a bordo, pero Varland ponchó a Kiké Hernández y dominó a Alex Call para el final del partido, uno que resultó muy distinto a lo que muchos se imaginaban tras el drama del lunes por la noche.

Noticia en desarrollo.

