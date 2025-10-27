Mookie Betts gana el premio Roberto Clemente

El campocorto de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts, fue reconocido con el Premio Roberto Clemente por su destacada labor humanitaria. El galardón le será entregado antes del tercer juego de la Serie Mundial en el Dodger Stadium.

Betts fue el representante de los Dodgers para este reconocimiento, el cual distingue a un jugador de las Grandes Ligas que encarna los valores del béisbol a través de su carácter, compromiso comunitario, trabajo filantrópico y aportes positivos tanto dentro como fuera del campo.

El ex Jugador Más Valioso de la Liga Americana y ocho veces All-Star creó en 2021 la Fundación 5050, cuyo objetivo es apoyar a jóvenes en situación vulnerable, fomentando su bienestar mental y emocional, nutrición, educación financiera y condición física.

Entre sus acciones más recientes, Betts donó más de $30,000 dólares en ropa deportiva a los damnificados por los incendios forestales que azotaron Los Ángeles en enero. Además, a través de su fundación brindó asistencia económica y recursos a una familia de Altadena que perdió su hogar en el Incendio Eaton.

Originario de Nashville, Tennessee, también creó un programa de baloncesto AAU y un torneo de béisbol que lleva su nombre en su ciudad natal.

Por si fuera poco, Betts ha destinado $160,000 dólares a programas contra el hambre y la falta de vivienda; además ha impulsado iniciativas deportivas y de apoyo a pacientes pediátricos en el Hospital Infantil UCLA.

Justin Turner ganó este mismo reconocimiento en el 2022 en su última temporada con los Dodgers; antes, en el 2012, su aún compañero Clayton Kershaw lo obtuvo en el 2012.

