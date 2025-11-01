Miguel Rojas y su noche soñada con el guante para los Dodgers en Serie Mundial

Miguel Rojas fue parte vital de la victoria en el Juego 6 de la Serie Mundial con su defensa en la segunda base y clave en la última jugada con el doble play para el triunfo 3-1 sobre Toronto.

Rojas no había sido titular en ningún juego de la Serie Mundial, pero Dave Roberts decidió cambiar el lineup y poner al venezolano en la segunda base.

El utility, finalista al Guante de Oro en 2025, se lució con múltiples jugadas que acabaron las amenazas ofensivas de los Blue Jays.

“Es una experiencia que ni en mis sueños más locos yo lo habría imaginado de esta manera, teniendo un juego defensivo como el que tuve hoy. Me remonta a mis momentos de niñez cuando veía a mi ídolo ahí, así que espero estar haciéndolo orgulloso”, expresó el toletero venezolano.

Miguel Rojas está en su temporada número 12 con los Dodgers y en la búsqueda de su segundo anillo de campeón con la franquicia de Los Ángeles.

El infielder ha sido importante tanto dentro como fuera del terreno para el equipo. Rojas ganó por segundo año consecutivo el premio Roy Campanella, galardón al líder de los Dodgers y que votan cada uno de los jugadores.

También está como finalista al Guante de Oro en la posición de utility que será anunciado este domingo a las 8:30 pm ET.

Cambió en el lineup de Dodgers trajo resultados con 4 hits

Una nueva alineación para los Dodgers de Los Ángeles sólo produjo cuatro hits en el sexto juego, pero tres de ellos vinieron en un rally de tres carreras contra el abridor de los Azulejos, Kevin Gausman.

Tommy Edman conectó un doble con un out contra Gausman en la tercera entrada y anotó con un doble de Will Smith con dos outs en la esquina del jardín izquierdo.

Un bateador después, Mookie Betts aportó el mayor hit de la noche para los Dodgers, un sencillo de dos carreras al jardín izquierdo.

“Charlamos sobre dejar que el juego viniera a él un poco y consiguió un gran hit para nosotros”, dijo el manager Dave Roberts.

Shohei Ohtani pegó el otro hit de Los Ángeles, un doble con un out contra Mason Fluharty en la octava.

