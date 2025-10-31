Doble play milagroso salva a Dodgers y habrá juego 7 por el título

Enrique Hernández y Miguel Rojas se conjugaron para un doble play espectacular que preservó la ventaja de los Dodgers en la novena entrada cuando Toronto acariciaba la gloria. La jugada, una de las más improbables de la historia de la Serie Mundial, mantuvo vivos a los Dodgers y el Clásico de Octubre llegará a noviembre con el juego 7 este sábado.

Yoshinobu Yamamoto lanzó otro partido extraordinario, aunque esta vez más breve, y Mookie Betts salió de un horrendo slump al batear hit de dos carreras en la tercera entrada para evitar la coronación de los Blue Jays en un tenso juego 6 ganado por Los Ángeles 3-1 en el Rogers Centre de Toronto, donde el público quedó incrédulo por el final del partido.

El desenlace fue digno de Hollywood. Con hombres en segunda y tercera sin out, el manager Dave Roberts llamó a Tyler Glasnow para relevar a Roki Sasaki. El hombre que se suponía iba a ser el abridor de un probable juego 7 entró y con solo tres lanzamientos puso fin al partido, primero dominando a Ernie Clement en un elevadito al cuadro.

#Postseason hero Kiké Hernández had one final trick up his sleeve to finish out the month of October 🤯#WorldSeries pic.twitter.com/Vg9xQyZBtP — MLB (@MLB) November 1, 2025

Poco después, Andrés Giménez sacó un batazo corto al jardín izquierdo. Kiké Hernández le llegó a la pelota a toda velocidad y, sin componer la figura, tiró a segunda, donde Rojas puso fuera al corredor Barger, que no pudo volver a tiempo.

En el juego por la corona del mejor béisbol del mundo, programado a las 8 pm Este (5 pm Pacífico), Shohei Ohtani es ahora el pitcher probable por Los Ángeles y Max Scherzer por Toronto. Pase lo que pase será una noche memorable: los Dodgers se convertirán en el primer equipo en ganar títulos seguidos de MLB en un cuarto de siglo o los Blue Jays volverán a ser campeones tras una espera de 32 años.

Los Dodgers intentarán completar la remontada y ganar la Serie Mundial con dos triunfos seguidos como visitantes luego de haber estado abajo 3-2 en la serie, algo que ocurrió por última vez en 2019 cuando los Washington Nationals vencieron a Houston 6-2 en el juego 7.

El bateo de los Dodgers revive en la tercera entrada

Kevin Gausman, abridor de 34 años, empezó el juego tal y como lo hubiera imaginado por los Blue Jays, ponchando a Ohtani, Will Smith y Freddie Freeman, todos incapaces de conectar el ‘splitter’ del lanzador derecho. Fue la continuación del partido previo en el que los bateadores de Los Ángeles no pudieron con el ‘splitter’ del pitcher novato Trey Yesavage.

El abridor de los Azulejos siguió engañando a los bateadores de los Dodgers con su bola de dedos separados en el segundo inning para extender la sequía de bateo de Los Ángeles, que solo anotaron 4 carreras en sus últimos 31 innings. Pero en el tercero le quitaron lo afinado a Gausman cuando Tommy Edman emboscó una de sus contadas rectas y pegó doble sobre el guante del primera base Vladimir Guerrero Jr.

Tras ponche a Miguel Rojas para el séptimo de Gausman y con la primera base desocupada, los Blue Jays caminaron intencionalmente a Ohtani. Smith los hizo pagar al conectar doble contra la barda del izquierdo para impulsar la primera carrera. Freeman trabajó la base por bolas y Betts, que el miércoles declaró que había estado “terrible” al bate, respondió con sencillo al izquierdo para remolcar a Ohtani y Smith, poniendo el marcador 3-0 en la tercera entrada.

El hit de Betts, quien aprovechó una bola rápida pegada -un lanzamiento que ya había fallado dos veces en el turno- quebró una racha de 13 oportunidades seguidas sin hit con las bases llenas para los Dodgers. No pudo haber llegado en mejor momento.

Con ese rally que silenció un poco al Rogers Centre, los Dodgers fueron los primeros en anotar por tercer juego seguido en la casa de los Blue Jays en la serie.

Toronto anota, pero Yamamoto impone condiciones

Toronto, sin embargo, descontó en el cierre de la tercera. Addison Barger abrió con doble por la raya del izquierdo y luego de dos outs, George Springer dio sencillo al central para el 3-1.

Yamamoto, tras el hit productor de un hombre que desde sus días con los Astros fue un dolor de cabeza para los Dodgers, navegó con señorío en los siguientes innings por el incómodo lineup de Toronto, especialmente en el sexto episodio cuando Guerrero Jr. pegó doble con dos outs y Bo Bichette trabajó la primera base por bolas del japonés en la Serie Mundial.

Pero Yamamoto ponchó a Daulton Varsho con un ‘splitter’ para apagar la amenaza con su lanzamiento 96. Ahí terminó la actuación ganadora de “Yoshi” (6 innings, 5 hits, 1 carrera, 6 ponches, 1 base), quien rápidamente se ha ganado un lugar especial en el corazón de los aficionados de los Dodgers.

Yoshinobu Yamamoto gets through the 6th with a big strikeout! pic.twitter.com/O0k8Ra5i0d — MLB (@MLB) November 1, 2025

El zurdo Justin Wrobleski fue el hombre elegido de un golpeado bullpen de los Dodgers para reemplazar a Yamamoto. El joven lanzador respondió al trabajar alrededor de un doble de Clement para colgar un enorme cero en la séptima, incluyendo ponches sobre el mexicano Alejandro Kirk (0-3) y el venezolano Andrés Giménez con rectas fulminantes.

Los Dodgers tuvieron la oportunidad de aumentar su ventaja en la octava cuando Ohtani pegó doble tras un out y eventualmente las bases se llenaron por pasaportes. Sin embargo, Teoscar Hernández falló por enésima ocasión en la serie al ser ponchado por tercera vez en la noche.

Los Dodgers dejan todo en Sasaki, pero el final es inesperado

Roki Sasaki, el derecho de 23 años que la mayor parte de la temporada estuvo en las ligas menores y que fue convertido en el cerrador de los Dodgers antes de los playoffs, dominó a Bichette y Varsho con dos hombres en base para salir de la octava entrada en una situación casi impensable para un novato que apenas llegó este año al béisbol de Estados Unidos.

Pero en la novena entrada, Sasaki le dio pelotazo en cuenta de dos strikes a Kirk y luego recibió doble de Barger. La pelota se clavó debajo de la barda del jardín central y por regla se marcó el doble de terreno. Toronto tenía el empate en posición anotadora y la carrera del campeonato en la caja de bateo.

Así que el manager Roberts llamó a su probable abridor del juego 7, Glasnow, para tratar de salvarlos. El resto fueron tres lanzamientos y un milagro angelino para alargar la temporada un día más.

