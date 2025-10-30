El papa León XIV recibe camisa de Dodgers y le piden que rece por la Serie Mundial

El papa León recibió una camisa de Los Angeles Dodgers este jueves de parte de José Gómez, arzobispo de la arquidiócesis de Los Ángeles.

El arzobispo compartió las imágenes junto al papa León durante su visita en Roma y afirmó que le pidió que rezara por el equipo que está abajo 2-3 en la Serie Mundial ante los Toronto Blue Jays.

León XIV ha reiterado en varias ocasiones ser un fanático de los White Sox de Chicago, e incluso hay videos sobre él en la Serie Mundial de 2005 que ganaron las Medias Blancas.

🇻🇦I asked Pope Leo in Rome this morning to pray for the @dodgers! Go, #Dodgers! ⚾️ pic.twitter.com/7n0GCovEkf — Abp. José H. Gomez (@ArchbishopGomez) October 29, 2025

Blake Snell llamó mala suerte a su derrota en Juego 5

Blake Snell cree que la mala suerte influyó tanto en su mal desempeño en el Juego 5 como los Azulejos de Toronto. “La suerte también influye en el béisbol”, dijo.

El dos veces ganador del Premio Cy Young permitió dos jonrones en sus primeros tres lanzamientos, y luego volvió a flaquear al final de la derrota por 6-1 del miércoles por la noche, que puso a los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores, al borde de la derrota en la Serie Mundial.

Los Azulejos tomaron una ventaja de 3-2 en la serie al mejor de siete y pueden arrebatarle el título a Los Ángeles con una victoria el viernes en el Juego 6 en Toronto. Snell permitió jonrones consecutivos a Davis Schneider y Vladimir Guerrero Jr., los primeros jonrones consecutivos abriendo el juego en la historia de la Serie Mundial.

Los primeros tres lanzamientos fueron rectas, y los siguientes 22 lanzamientos de Snell fueron rompientes.

“Primer lanzamiento del juego, una recta de 97 mph alta y adentro, la bateó a 98, y salió del parque”, dijo Snell sobre Schneider. “Qué mala suerte. Vlad, sí, fue un mal lanzamiento”.

Dijo que no creía estar dando ninguna pista sobre el tipo de lanzamiento que iba a hacer. “Creo que simplemente están esperando una recta”, dijo. “Leen los swings y atacan, como deben y como pensé que harían”.

