Dodgers a por la historia: ¿Qué equipos han remontado un 2-3 en Serie Mundial?

Los Dodgers están abajo en la Serie Mundial 2-3 y necesitarán dos victorias seguidas en Toronto para coronarse ante los Blue Jays, algo que tiene varios precedentes en las finales.

Solo hay seis precedentes en la historia de las Series Mundiales, que los equipos abajo 2-3 han logrado remontar y llevarse la final en siete juegos.

El primer precedente fue en la Serie Mundial de 1986 con los Mets de Nueva York lograron comandar una remontada ante los Boston Red Sox. Este fue el último título de los Mets en la franquicia.

Angels remontó en Serie Mundial ante San Francisco

Los Angels de Los Ángeles estaban a seis outs de perder la Serie Mundial de 2002, pero con Scott Spiezio y Darin Erstad remontaron un déficit de cinco carreras.

Luego se llevaron el Juego 7 de la Serie Mundial y consiguieron su primer título y único título de la franquicia.

En 2011, los Cardenales de San Luis consiguieron remontar un 2-3 ante los Rangers de Texas.

Los Cardinals regresaron a casa para un inolvidable sexto partido en el que hicieron historia en la Serie Mundial al convertirse en el primer equipo en remontar una desventaja en la novena entrada y otra en entradas extra en el mismo juego. San Luis selló la victoria con un triunfo de 6-2 en el séptimo partido en el Busch Stadium.

Los Twins de Minnesota remontaron un déficit de 2-3 en dos Series Mundiales. Lo hicieron en 1987 ante los Cardenales de San Luis y cuatro años después repitieron la hazaña ante los Bravos de Atlanta en 1991.

Uno de los precedentes más recordados es el de los Diamondbacks de Arizona en 2001 ante los Yankees de Nueva York. Los del Bronx ganaron los juegos 3, 4 y 5, quedando a una victoria de su tetracampeonato.

Pero Arizona logró ganar el Juego 6 y el séptimo se lo llevaron en extra-innings ante Mariano Rivera con un batazo histórico de Luis González.

Sigue leyendo:

– Pitcher novato de Toronto deja a los Dodgers contra las cuerdas en la Serie Mundial

– Vladimir Guerrero Jr. confía en que Alejandro Kirk pueda convertirse en el mejor catcher de las Grandes Ligas

– Alejandro Kirk habla del triunfo contra Dodgers y del gran trabajo de los pitchers de Blue Jays