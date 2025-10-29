Novato de Toronto juega con los Dodgers y los deja en estado de coma

No muchos aficionados fuera de Toronto -e incluso en esa ciudad- sabían mucho de Trey Yesavage antes de estos playoffs de las Grandes Ligas. Luego del partido del miércoles en Los Ángeles, el juego 5 de la Serie Mundial, todo el mundo del béisbol se empezará a grabar ese nombre.

Yesavage, un novato de 22 años que solo lanzó 14 innings en la temporada regular, ponchó a 12 bateadores en 7 sensacionales innings en los que solo permitió 3 hits y los implacables Blue Jays de Toronto vencieron a los Dodgers otra vez: 6-1 para ponerse a un triunfo de ganar el título luego de tomar ventaja de tres juegos a dos antes de volver a Canadá.

Los Dodgers, sumidos en un slump colectivo de bateo, solo han anotado 4 carreras en los últimos 29 innings contra el pitcheo de los Azulejos. Para poder defender su corona de las Ligas Mayores, el equipo de Dave Roberts tendrá que ganar dos veces en Toronto. El juego 6 de la serie será el viernes.

Toronto puso el tono del juego literalmente desde el primer lanzamiento contra unos Dodgers que no han mostrado energía desde el épico jonrón de Freddie Freeman para ganar el partido 3 en el inning 18. Los juegos 4 y 5 no dejaron casi nada para celebrar a la afición en un callado final de la temporada en el viejo estadio angelino.

Madruguete canadiense: dos jonrones en 3 lanzamientos

El comienzo del partido fue de absoluto impacto. Davis Schneider, el hombre del bigote y los lentes, conectó el primer lanzamiento de Blake Snell y envió la pelota apenas sobre la barda del jardín izquierdo.

Dos pitcheadas más tarde, Vladimir Guerrero Jr. también se voló la barda del izquierdo para su octavo vuelacercas de la postemporada, poniendo el marcador 2-0 ante la sorpresa de los aficionados y deleitándose en su recorrido por las bases. Ambos jonrones fueron contra rectas pegadas del serpentinero zurdo.

Es la primera vez en la historia de la Serie Mundial que los dos primeros bateadores de un juego conectan de cuadrangular.

Cinco ponches seguidos del novato de los Blue Jays

El novato Trey Yesavage, de 22 años, inició el juego por los campeones de la Liga Americana y en los primeros innings mostró por qué su manager le tuvo la confianza para ponerlo como primero en la rotación para la Serie Mundial.

Yesavage, seleccionado por Toronto en la primera ronda del Draft de 2024 y que lució el miércoles su devastador ‘splitter’, ponchó a Mookie Betts para cerrar el primer capítulo y luego abanicó de manera consecutiva a Freddie Freeman, Teoscar Hernández y Tommy Edman en una segunda entrada impresionante. Y todavía el joven abridor azulejo ponchó a Max Muncy en la tercera para sumar cinco en fila.

De esa manera, el hombre nacido en Pennsylvania hizo historia como el primer novato en ponchar a cinco bateadores seguidos en Serie Mundial.

Trey Yesavage, pitcher novato de los Blue Jays, tuvo un sobresaliente inicio de partido contra los Dodgers en el juego 5 de la Serie Mundial. Crédito: Brynn Anderson | AP

Kiké Hernández pone a los Dodgers en el marcador

El ritmo perfecto de Yesavage concluyó con el siguiente bateador. Enrique Hernández cazó una rápida alta y la mandó del otro lado de la barda del izquierdo para la primera carrera de Los Ángeles.

Sin embargo, Toronto recuperó esa anotación enseguida. Daulton Varsho abrió la cuarta entrada con triple, un elevado sin fuerza que no pudo alcanzar Teoscar Hernández junto a la raya del derecho, y anotó enseguida en elevado de sacrificio de Ernie Clement al central para el 3-1.

La brillante actuación de Yesavage continuó después del jonrón. Completó la quinta entrada con ponches a Kiké Hernández y Alex Call para llegar a 10 en el partido (2 por entrada) y lograr al menos un ponche contra todos los hombres del lineup de Los Ángeles.

Yesavage salió tras 7 magistrales entradas (104 lanzamientos) en las que no dio base por bolas. Una auténtica joya de pitcheo. Seranthony Domínguez y Jeff Hoffman completaron la labor monticular de solo 4 hits.

El bullpen de los Dodgers falla otra vez

Snell, por su parte, se sobrepuso al adverso inicio y lanzó 6.2 innings con corazón, aunque muy lejos de su mejor versión (6 hits, 5 carreras, 7 ponches, 4 bases). Fue sacado tras su lanzamiento 116, un ponche a Davis Schneider con corredores en las esquinas.

El venezolano Edgardo Henríquez entró para enfrentar a Guerrero Jr. en una situación en la que el manager Dave Roberts hubiera recurrido al experimentado Blake Treinen, pero éste no es opción por su mal momento.

Guerrero Jr. recibió base por bolas y para colmo la pelota se le escapó al catcher Will Smith, un costoso wild pitch que aprovechó Barger para anotar el 4-1. Y siguió Bo Bichette con sencillo para otra carrera de colchón (5-1). Por segunda noche seguida, el bullpen de casa falló.

La Serie Mundial se reanudará el viernes (8 pm Este) en el Rogers Center de Toronto, donde tendrá lugar el desenlace de la temporada 2025 de la Gran Carpa. Blue Jays y Dodgers dividieron honores en los primeros dos partidos de la serie realizados ahí. Yoshinobu Yamamoto y Kevin Gausman son los pitchers probables.

Noticia en desarrollo.

