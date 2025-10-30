Clayton Kershaw se despidió de forma agridulce del Dodger Stadium

Clayton Kershaw se despidió este miércoles del Dodgers Stadium, aunque de forma agridulce tras la derrota en el Juego 5 contra Toronto, que se puso a una victoria del título.

Kershaw bajó al terreno con sus cuatro hijos y su esposa, Ellen, mientras saludaba a fanáticos en su último juego en el Dodger Stadium, pase lo que pase en el Rogers Centre de Toronto.

El veterano lanzador solo ha tenido una aparición en la Serie Mundial y fue clave en la victoria del Juego 3 en el Dodger Stadium.

El zurdo entró a relevar con las bases llenas y dos outs con la pizarra 5-5 y logró dominar con un rolling para preservar el empate que luego llevó a la victoria en 18 innings.

Kershaw fue sustituido tras conseguir ese out crucial. Podría haber sido su última vez en un montículo de Grandes Ligas.

Clayton Kershaw, uno de los mejores lanzadores deja las Grandes Ligas

El zurdo de los Dodgers anunció su retiro al final de la temporada regular, un año especial luego de conseguir 3.000 ponches de por vida en Las Mayores.

En su mejor momento, entre 2010 y 2015, Kershaw lideró la Liga Nacional en efectividad cinco veces, en ponches tres veces y en victorias dos veces.

Tuvo una de las mejores temporadas de la historia en 2014, con un récord de 21-3, una efectividad de 1.77 y 233 ponches, lo que le valió los premios Cy Young y Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Clayton Kershaw tiene un récord de 117-42 con una efectividad de 2.26 y 1,651 ponches en 228 apariciones en casa en su carrera.

El Dodger Stadium tendrá retirado el número 22 de por vida y Kershaw deberá esperar cinco años para ser elegible al Salón de la Fama, un lugar al que debe ingresar en su primer año de elección tras ser uno de los mejores zurdos en la historia de Grandes Ligas.

