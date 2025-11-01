Kike Hernández revela detalles de la agónica victoria de los Dodgers en la Serie Mundial

El Rogers Centre SkyDome fue el escenario del juego 6 de la Serie Mundial. Los Angeles Dodgers derrotaron 3-1 a Toronto Blue Jays. En el noveno inning, los visitantes tuvieron la oportunidad de igualar el marcador. Pero un doble play ejecutado por Kike Hernández y Miguel Rojas mantienen con vida a los Dodgers.

En la novena entrada Roki Sasaki complicó el sexto juego de la Serie Mundial. El lanzador japonés inició el inning golpeando al mexicano Alejandro Kirk. Luego Sasaki permitió un doble por regla conectado por el pelotero estadounidense Addison Barger. El hecho de que la pelota se incrustara en la barda le permitió a los Dodgers seguir en juego y evitar males mayores.

Con corredores en tercera y segunda, sin outs, Tyler Glasnow recibió el llamado para acreditarse el salvado. Glasnow dominó a Ernie Clement con un elevado al cuadro y luego vino el turno decisivo contra el venezolano Andrés Giménez.

“Con los lanzamientos de Glasnow, esperaba que bateara la pelota hacia el lado izquierdo del campo. Estaba jugando corto con el corredor del empate en segunda base”, dijo Kike Hernández tras el compromiso.

"Unbelievable pick by Miggy."



Kiké Hernández talks to the media after the #Dodgers defeat the Blue Jays in Game 6 of the #WorldSeries, winning 3-1, forcing a Game 7. pic.twitter.com/zgUC41QCqi — SportsNet LA (@SportsNetLA) November 1, 2025

El posicionamiento de Enrique Hernández estaba estudiado. El puertorriqueño no cubría muy profundo el jardín izquierdo. Con los lanzamientos de Glasnow se buscaba que, en caso de conectar un hit, el corredor de segunda no tuviese el tiempo suficiente para llegar hasta la goma. Hernández detalló cómo estaba enfocado en evitar cada uno de los posibles avances de los corredores.

“Quería asegurarme de que si él conectaba un hit por el hueco entre el sexto y el primero, yo estaría lo suficientemente cerca del plato como para mantener la carrera del empate que estaba en segunda base, mantenerlo a él en tercera. Y que el bateador se quedara en primera”, explicó.

Kike Hernández y Miguel Rojas

Andrés Giménez, al segundo pitcheo, conectó un elevado lo suficientemente corto como para complicar a Kike Hernández. Sin embargo, el boricua estaba adelantado y con su velocidad cubrió bastante terreno en el jardín izquierdo. Hernández capturó el “fly” y con el mismo impulso de la carrera lanzó a segunda al ver que Addison Barger había agarrado mucho terreno. Los Dodgers cerraron el juego 6 de la Serie Mundial con un doble play de suspenso.

“Al final, la pelota salió del alcance de las luces y entró en mi guante. Sentí que el corredor en segunda, al contacto con el bate, pensó que la pelota iba a caer. Así que sentí que estaba un poco alejado de la base, pero yo venía a toda velocidad, así que no quise lanzar fuerte porque probablemente la iba a lanzar por encima de su cabeza”, agregó.

Un mal lanzamiento sobre segunda podía permitir el avance de los corredores y Toronto se ponía a una carrera del empate. De hecho, el lanzamiento no fue el mejor, pero Miguel Rojas pudo resolver el disparo que llegó de un bote a su guante. Rojas controló el “piconazo” y lo demás es historia. Esta noche se decide todo en el Rogers Centre SkyDome en el juego 7 de la Serie Mundial.

“¡Qué intercepción la de Miggy! No le lancé la mejor pelota, pero supo mantenerse firme y forzar el séptimo partido”, concluyó.

