En una hora se agotan boletos para celebración en Dodger Stadium

En menos de una hora, los aficionados agotaron los 56,000 boletos disponibles para la celebración al mediodía de este lunes en el Dodger Stadium del equipo campeón de la Serie Mundial.

Las entradas se ofrecieron a la venta a partir de las 12:00 p.m. del domingo, y rápidamente fueron adquiridos por los fanáticos de los Dodgers, lo que garantiza un lleno total en el inmueble de Chávez Ravine.

Antes, alrededor de las 11:00 a.m., los jugadores de la novena campeona tienen programado un desfile con un recorrido de 17 millas por las calles del centro de Los Ángeles a bordo de camiones de dos pisos ante miles de sus aficionados.

Tras el desfile, de unos 45 minutos de duración, los miembros del equipo serán trasladados al Dodger Stadium, donde se espera que la celebración comience alrededor de las 12:15 p.m.

El equipo advirtió que no habrá el tiempo suficiente para asistir a los dos eventos, por lo que invitaron a las personas que compraron sus boletos para la celebración en el Dodger Stadium a que se dirijan directamente al estadio desde temprana hora.

Los boletos se pusieron a la venta en el sitio web de los Dodgers, y en menos de 60 minutos se indicó que las entradas para el evento ya estaban agotadas.

Los aficionados que ya tienen asegurado su boleto pueden acudir al Dodger Stadium, donde las puertas del estacionamiento se abren a las 8:30 a.m., mientras que el ingreso a las gradas del estadio se permite a las 9:00 a.m.

Se anunció que en el lugar habrá comida y artículos de recuerdo disponibles para su compra.

Los asistentes al Dodger Stadium tienen oportunidad de observar en vivo el desfile de los campeones en el centro de Los Ángeles a través de las pantallas del DodgerVision.

