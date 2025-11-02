Checo Pérez felicita a los Dodgers por su bicampeonato y califica de “monstruosa” la actuación de Yamamoto

El mexicano Sergio “Checo” Pérez, actual piloto de la escudería Cadillac de la Fórmula 1, se unió este fin de semana a las celebraciones por el bicampeonato de Los Angeles Dodgers en la Serie Mundial 2025. El tapatío publicó un mensaje de felicitación en redes sociales que rápidamente se volvió tendencia entre los fanáticos del automovilismo y del beisbol.

En su cuenta oficial, Checo compartió una fotografía junto al lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto, elegido Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial, con un texto breve pero cargado de entusiasmo: “¡Enhorabuena @Dodgers y @YamamotoY33188, qué partidazo como MVP!”. Su publicación, acompañada de emojis de banderas mexicana y japonesa, fue replicada por la cuenta en español de los Dodgers, que respondió agradeciendo el gesto del piloto.

La victoria de los angelinos tuvo un tinte especial. El 1 de noviembre, día en que se selló el título, coincide con la fecha que el estado de California declaró oficialmente como el Día de Fernando Valenzuela, en honor al legendario lanzador mexicano que marcó una época dorada con los Dodgers en la década de los ochenta.

Un bicampeonato histórico y un mensaje con identidad latina

Los Dodgers consiguieron su noveno campeonato de la MLB tras imponerse a los Toronto Blue Jays en un dramático Juego 7. El héroe de la noche fue Will Smith, quien conectó un jonrón en el inning 11 que dejó el marcador final en 5-4. Con este triunfo, Los Ángeles se convirtió en el primer equipo en lograr el bicampeonato desde los New York Yankees del año 2000, consolidando una etapa de dominio absoluto en las Grandes Ligas.

Checo Pérez, que regresará a competir en Fórmula 1 con Cadillac en la temporada 2026, ha mostrado en múltiples ocasiones su simpatía por los Dodgers y su admiración por figuras latinas que han hecho historia en el club.

La interacción entre ambos deportistas también llamó la atención de los medios estadounidenses y japoneses, que resaltaron el respeto mutuo entre dos referentes de alto rendimiento en sus disciplinas. Algunos analistas deportivos incluso mencionaron que Cadillac Racing y Yamamoto podrían coincidir en futuros proyectos de promoción deportiva en Estados Unidos, lo que añade un toque de curiosidad al intercambio.

Con su mensaje, Checo Pérez reafirma su papel como embajador del deporte mexicano, celebrando no solo los logros en la pista, sino también los triunfos de equipos y atletas que comparten el espíritu competitivo y el orgullo latino en otras disciplinas.



Sigue leyendo:

· Dodgers ganan la Serie Mundial con corazón de campeón

· Desfile de los Dodgers campeones: recorrido por la celebración en Los Ángeles

· Miguel Rojas, el héroe de los Dodgers que mandó a los extra innings, comparte sus sensaciones tras el campeonato