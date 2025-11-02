Desorden en Los Ángeles tras triunfo de los Dodgers

Las autoridades de Los Ángeles respondieron a varias tomas de control de calle ilegales que ocurrieron mientras multitudes de aficionados de los Dodgers celebraban el campeonato en la Serie Mundial sobre los Toronto Blue Jays.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que algunos de los incidentes ocurrieron en intersecciones del centro de Los Ángeles, así como en vecindarios como Pacoima y Echo Park.

⚠️Public Advisory⚠️



Olympic at Grand Ave.



Incident Commander has declared a DISPERSAL ORDER for the area of Olympic and Grand Ave.



Less than lethal munitions has been authorized. — LAPD Central Division (@LAPDCentral) November 2, 2025

Durante la tarde del sábado, el LAPD declaró una alerta táctica en toda la ciudad de Los Ángeles como medida de precaución ante cualquier respuesta pública tras el séptimo y definitivo partido de la Serie Mundial, informó un portavoz de la policía angelina.

La alerta táctica preventiva se emitió a las 5:45 p.m. de este sábado cuando se desarrollaba el partido decisivo en Toronto.

Tan pronto como los Dodgers aseguraron el campeonato en la Serie Mundial en la undécima entrada, los aficionados salieron a festejar en las calles del centro de Los Ángeles, así como en otros vecindarios de la ciudad.

De acuerdo con la cadena ABC, se observó a varios vehículos que hacían acrobacias, bajo conducción peligrosa, en la intersección de Van Nuys Boulevard y Haddon Boulevard, en Pacoima, sitio donde los espectadores encendían fuegos artificiales.

Las autoridades no reportaron de inmediato sobre personas heridas o arrestadas por esta toma de control de calle ilegal.

En el área de Echo Park, las autoridades emitieron una orden de dispersión a la multitud reunida en una intersección después de que los fanáticos tomaron el lugar mientras ondeaban banderas de los Dodgers y lanzaban fuegos artificiales al aire.

Cientos de aficionados de los Dodgers salieron a celebrar en las calles del centro de Los Ángeles. Crédito: Ethan Swope | AP

La policía también ordenó que se dispersara la multitud que se reunió en la intersección de Figueroa Street y Chick Hearn Court, cerca de Crypto.com Arena, en el centro de Los Ángeles, con la autorización para utilizar gas lacrimógeno si era necesario.

“El comandante del incidente ha autorizado municiones no letales en el área de Sunset y Echo Park“, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles.

“Se están lanzando fuegos artificiales de tamaño industrial contra una multitud de personas y contra los oficiales. Todas las personas deben abandonar el área. Cualquier persona que permanezca en el área está sujeta a ser arrestada”, agregó el LAPD.

Las autoridades también emitieron un aviso de tráfico en West 9th Street, entre Main Street y South Olive Street, por una gran multitud en la zona que supuestamente estaba lanzando fuegos artificiales y vandalizando vehículos autónomos.

De acuerdo con las autoridades, en la intersección de 9th Street y Hope Street estaban reunidas entre 350 y 400 personas, mientras los conductores hacían trompos con sus vehículos.

Hasta la noche de este sábado, se informó que las siguientes calles del centro de Los Ángeles estaban cerradas al tráfico vehicular:

Pico Boulevard, entre LA Live Way y Grand.

Flower Street, entre 9th Street y Venice Boulevard.

Hope Street, entre 9th Street y Venice Boulevard.

Olympic Boulevard, entre LA Live Way y Grand Avenue.

Figueroa Street, entre Olympic Boulevard y Pico Boulevard.

LA Live Way, entre Pico Boulevard y Olympic Boulevard.

La noche de este sábado, los Dodgers se convirtieron en el primer equipo en un cuarto de siglo que gana títulos consecutivos de la Serie Mundial de Béisbol.

Como parte de la celebración, los Dodgers anunciaron un desfile para la mañana de este lunes 3 de noviembre en el centro de Los Ángeles, además de un festejo en el Dodger Stadium.

