Los Ángeles se viste de azul y blanco para celebrar a los campeones Dodgers

La ciudad de Los Ángeles tuvo un día de fiesta y sus calles se vistieron de azul y blanco para vitorear a los campeones Dodgers, que derrotaron a los Toronto Blue Jays en el séptimo y decisivo partido para coronarse en la Serie Mundial por segundo año consecutivo.

A pesar de que el desfile comenzaba a las 11:00 a.m., desde las primeras horas de este lunes los fanáticos se adueñaron de las calles del centro de Los Ángeles para no perder el paso de sus ídolos, encabezados por Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial.

Let the celebration for the back-to-back champs begin. #WorldSeries pic.twitter.com/kLIJ0aDIOg — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) November 3, 2025

Cuando los Dodgers ganaron el campeonato el año pasado, las autoridades calcularon que unas 200,000 personas asistieron al desfile de la victoria, y para este año se esperaba una cifra todavía mayor.

Sigue leyendo: Fernando Valenzuela tiene una nueva oportunidad de entrar al Salón de la Fama del Béisbol

Los aficionados que no consiguieron un boleto para presenciar la celebración en el Dodger Stadium, que se agotaron en menos de una hora, no dejaron de acompañar a su novena favorita y atestiguar el paso de sus ídolos, quienes recorrieron la ruta de 1.7 millas en autobuses de dos pisos.

Miles de fanáticos vitorearon a los campeones en el centro de Los Ángeles. Crédito: Jae C. Hong | AP

El fin de semana, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, invitó a los aficionados de los Dodgers a celebrar la victoria de la Serie Mundial, pero pidió que lo hicieran en paz y tranquilidad.

Miles de personas hicieron fila desde la madrugada para conseguir los mejores lugares, sin que les importara tener que caminar largas distancias debido a que las calles aledañas al desfile estaban cerradas al tráfico.

Sigue leyendo: 7 jugadores de los Dodgers van a la agencia libre tras final de temporada 2025

Los jugadores, sus familiares y otros empleados de los Dodgers salieron puntuales con el Trofeo del Comisionado a la cita desde el Dodger Stadium para el desfile, programado para iniciar a las 11:00 a.m., ante miles de aficionados y compartir con ellos la alegría del bicampeonato.

“¡Back to back, back to back!”, gritaban los aficionados al paso de los jugadores al hacer referencia al segundo campeonato conquistado de forma consecutiva en la Serie Mundial.

Los aficionados esperan el paso de sus ídolos. Crédito: Jae C. Hong | AP

En medio de gritos de los asistentes, los jugadores, algunos de ellos grabando el momento con sus propios teléfonos celulares y cámaras de video, agradecían las muestras de cariño en medio de nubes de confeti.

Sigue leyendo: En una hora se agotan boletos para celebración en Dodger Stadium

“Esto es como una película. No podía perdérmelo“, expresó un aficionado, quien no dudó en reportarse enfermo a su trabajo para asistir al desfile.

“El equipo une a las familias, une a la gente, une a Los Ángeles. Con todo lo que está pasando, necesitamos a los Dodgers“, dijo a la cadena CBS Víctor Chacón, después de conducir 75 millas desde Temecula para presenciar la celebración.

Shohei Ohtani (izq.) y Yoshinobu Yamamoto (der.) disfrutaron el desfile. Crédito: Jae C. Hong | AP

A pesar de que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles anunció que las escuelas estarían abiertas este lunes, no hay duda de que en las aulas se encontraban muchos pupitres vacíos, porque a lo largo de la ruta se observó un gran número de pequeños, en un día de fiesta que seguramente siempre recordarán.

Sigue leyendo: Yamamoto, Ohtani y Sasaki, de Japón para coronar a Los Ángeles

Mientras tanto, las gradas en el Dodger Stadium ya lucían repleta por más de 55,000 afortunados aficionados que consiguieron boletos para el evento en la casa de los campeones, que tendría lugar alrededor de las 12:15, justo después del desfile en el centro de la ciudad.

Debido al horario y al tráfico vehicular, era imposible que las personas que tenían asegurada su entrada al Dodger Stadium pudieran asistir también al desfile, pero eso no les impidió observar desde las pantallas del DodgerVision todos los detalles de la celebración en las calles de Los Ángeles.

Mientras los autobuses con los jugadores se dirigían a continuar con el festejo en el Dodger Stadium, los miles de aficionados abandonaban calles y avenidas del centro de la ciudad todavía disfrutando del bicampeonato, y ¿por qué no?, comenzando a soñar con regresar en 2026 a una nueva celebración.

Sigue leyendo:

· Desorden en Los Ángeles tras triunfo de los Dodgers

· Descubre cómo llegar al desfile de los Dodgers en metro

· Checo Pérez felicita a los Dodgers por su bicampeonato y califica de “monstruosa” la actuación de Yamamoto