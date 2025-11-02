Todo listo para el desfile de la victoria de Los Dodgers

Tras alzarse como campeones de la Serie Mundial de 2025 al derrotar de manera dramática a los Azulejos de Toronto en el juego número 7, Los Dodgers se preparan para celebrar en grande su victoria con un desfile por el centro de Los Ángeles.

Los jugadores desfilarán en autobuses de dos pisos, a partir de las 11 de la mañana este lunes 3 de noviembre.

El desfile que se prevé tendrá una duración de 45 minutos y un recorrido de 1.7 millas, comenzará en el cruce de las calles Temple y Broadway; se dirigirá hacia el oeste por la Temple, luego hacia el sur por Grand Avenue, después hacia el oeste por la 7th Street y finalmente hacia el norte por Figueroa Street, para terminar en la 5th Street.

La invitación a los aficionados es para que se junten a presenciar el desfile sobre la Grand Avenue, ya que es el tramo más largo del trayecto del desfile.

Los jugadores saldrán de su estadio a las 10:45 de la mañana para estar a tiempo en el centro de Los Ángeles, y empezar el desfile en punto de las 11 de la mañana.

La alcaldesa Karen Bass anunció la coordinación de las operaciones y directrices municipales para el desfile de celebración del campeonato de Los Dodgers el lunes 3 de noviembre.

La ciudad – dijo su oficina – está comprometida en apoyar a Los Dodgers y a sus aficionados para ofrecer una celebración de primer nivel que resalte el espíritu de Los Ángeles en esta victoria consecutiva del campeonato.

“Una vez más, Los Dodgers le han demostrado al mundo que Los Ángeles es la ciudad de los campeones”, dijo la alcaldesa Bass.

“Estoy ansiosa por ver lo mejor de Los Ángeles en todo su esplendor durante el desfile, mientras celebramos a nuestros bicampeones de la Serie Mundial. Animo a todos los aficionados de Los Dodgers a planificar su asistencia al desfile, estar preparados y celebrar de forma pacífica, segura y responsable”.

Tras el desfile, Los Dodgers anunciaron un evento especial con boleto pagado en el Dodger Stadium, que comenzará aproximadamente a las 12:15 p. m.

Los Dodgers advirtieron a los angelinos que no habrá tiempo para trasladarse entre los eventos, por lo que tendrán que escoger entre acudir a ver el desfile de manera presencial o verlo en el estadio a través de las pantallas que ahí colocarán. Para más información, visita: dodgers.com/postseason.

Las puertas del estacionamiento del estadio abrirán a las 8:30 a. m. y los asistentes con entrada podrán ingresar al estadio a las 9:00 a. m. Habrá comida y artículos de recuerdo a la venta, y los marcadores DodgerVision transmitirán el desfile en vivo.

Oficinas cerradas

El Kenneth Hahn Hall of Administration (HOA) en el centro de Los Ángeles, sede de la Oficina del Tasador, la Oficina del Auditor-Contralor, la Oficina del Tesorero-Recaudador de Impuestos y la Junta de Supervisores, permanecerá cerrado el lunes 3 de noviembre de 2025 con motivo del desfile de la victoria de Los Dodgers.

Si bien el HOA permanecerá cerrado, quienes necesiten asistencia de la Oficina del Tasador pueden visitar una de sus oficinas distritales o regionales para recibir atención presencial. También pueden enviar solicitudes de asistencia a través del formulario de contacto en línea de la Oficina del Tasador. Para obtener más información, visite assessor.lacounty.gov.

El HOA reabrirá y retomará sus operaciones habituales el martes 4 de noviembre de 2025.

“Felicitamos a nuestros Dodgers por ganar su segunda Serie Mundial consecutiva”, dijo el Tasador Jeff Prang.

“Nuestras oficinas permanecerán cerradas el lunes por el desfile de la victoria. Les pedimos que celebren de forma segura y pacífica. ¡Nos vemos allí y vamos Dodgers!”.

¿Las escuelas permanecerán abiertas?

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) informó a los angelinos que todas las escuelas permanecerán abiertas el lunes. El LAUSD solicitó a los padres que tengan en cuenta la congestión vehicular prevista y que consideren tiempo adicional para llevar a sus hijos a la escuela a tiempo.

¿Qué recomendaciones hay para los empleadores y trabajadores del centro?

La oficina de la alcaldesa Bass animó a los empleadores a que permitan el trabajo remoto o ajustes en los horarios, según corresponda.

Recomendaron a los trabajadores que utilicen el transporte público si trabajan en el centro.

¿Qué puedo hacer después del desfile?

El centro de Los Ángeles es el corazón de la ciudad en muchos sentidos: un centro de entretenimiento, cultura, actividad y mucho más.

Los angelinos que asistan al desfile pueden considerar quedarse en el centro para explorar, comer y disfrutar de un tiempo seguro con sus seres queridos.

Para obtener más información sobre qué ver, hacer y disfrutar de las organizaciones empresariales locales here y here; y también aquí: https://www.discoverlosangeles.com/

Protestas contra el dueño de Los Dodgers

A lo largo del trayecto del desfile de victoria de Los Dodgers también se esperan varias protestas para exigir al dueño mayoritario del equipo, Mark Walter, que venda su parte en el equipo, o se deslinde de los negocios que tiene con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Ganan Los Dodgers, pero hoy mismo el ICE atacó con fuerza el corredor comunitario de El Salvador en Los Ángeles”, dijo Raúl Claros, director de la Asociación de El Corredor Salvadoreño y fundador de la Coalición del Distrito 1.

“Es cierto que el triunfo de Los Dodgers que también es mi equipo ha elevado la moral de los angelinos, y ayudado a algunos comercios locales, pero es momento de pedirle transparencia al dueño en su relación con el ICE”.

Walter es también presidente de Guggenheim Partners, una firma financiera que posee una participación del 0,38% en GEO Group, la corporaciones de prisiones privadas que opera los centros de detención del ICE. Es decir, que sus inversiones en el GEO Group es de $12 millones.

Pero ademas, el principal dueño de Los Dodgers dirige TWG Global, que recién anunció una alianza con Palantir Technologies, una firma de análisis de datos al que el ICE le ha pagado $30 millones para construir una plataforma de reconocimiento facial, algoritmos predictivos, y la fusión de datos para rastrear a los inmigrantes y apoyar los esfuerzos de deportación.