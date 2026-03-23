Nueva estafa en Florida: las autoridades advierten a los automovilistas

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) lanzó un comunicado urgente en el que advierte a los automovilistas sobre un “esquema fraudulento en curso que involucra notificaciones judiciales falsificadas”.

Mucha gente está recibiendo cartas, muy similares a las oficiales, que dicen provenir de los tribunales de los condados de Florida y oficinas judiciales relacionadas, pero son falsas. “Son documentos que afirman que los destinatarios tienen multas de tránsito o de peaje pendientes y exigen el pago inmediato”, alerta desde el FLHSMV.

FLHSMV advierte a los automovilistas sobre una nueva alerta de estafa. Crédito: FLHSMV | Cortesía

Los avisos fraudulentos se parecen mucho a la correspondencia oficial del gobierno y pueden incluir:

Referencias a los Estatutos de Florida y números de casos inventados.

Amenazas de suspensión de licencia, retención de registro o sentencia por rebeldía.

Códigos QR que dirigen a los destinatarios a portales de pago no autorizados.

“Fechas de audiencia” no solicitadas o instrucciones para remitir fondos de inmediato.

“Estas comunicaciones no son emitidas por ningún tribunal, oficina del secretario judicial ni agencia estatal de Florida. Se recuerda a los residentes que las entidades gubernamentales oficiales no solicitan pagos a través de códigos QR, enlaces de terceros ni plataformas en línea no verificadas”, subrayan desde el FLHSMV.

Y destacan: “FLHSMV nunca se comunicará con usted por mensaje de texto exigiendo un pago o amenazando con la suspensión o el arresto”.

Si recibe un mensaje sospechoso, la recomendación oficial es:

No haga clic en ningún enlace.

No compartas información personal ni financiera.

Denúncielo inmediatamente a la Comisión Federal de Comercio y a las autoridades policiales locales.

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