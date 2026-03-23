window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Nueva estafa en Florida: las autoridades advierten a los automovilistas

Las autoridades de Florida advierten sobre el incremento de avisos fraudulentos, que se parecen mucho a la correspondencia oficial del gobierno.

Hombre revisa carta sospechosa en buzón en Florida por posible estafa de multas de tránsito falsas

Las autoridades de Florida advierten sobre cartas falsas que simulan multas de tránsito y buscan engañar a conductores con pagos urgentes. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Avatar de Georgina Elustondo

Por  Georgina Elustondo

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) lanzó un comunicado urgente en el que advierte a los automovilistas sobre un “esquema fraudulento en curso que involucra notificaciones judiciales falsificadas”.

Mucha gente está recibiendo cartas, muy similares a las oficiales, que dicen provenir de los tribunales de los condados de Florida y oficinas judiciales relacionadas, pero son falsas. “Son documentos que afirman que los destinatarios tienen multas de tránsito o de peaje pendientes y exigen el pago inmediato”, alerta desde el FLHSMV.

Ejemplo de las cartas falsas que están llegando
FLHSMV advierte a los automovilistas sobre una nueva alerta de estafa.
Crédito: FLHSMV | Cortesía

Los avisos fraudulentos se parecen mucho a la correspondencia oficial del gobierno y pueden incluir:

  • Referencias a los Estatutos de Florida y números de casos inventados.
  • Amenazas de suspensión de licencia, retención de registro o sentencia por rebeldía.
  • Códigos QR que dirigen a los destinatarios a portales de pago no autorizados.
  • “Fechas de audiencia” no solicitadas o instrucciones para remitir fondos de inmediato.

Estas comunicaciones no son emitidas por ningún tribunal, oficina del secretario judicial ni agencia estatal de Florida. Se recuerda a los residentes que las entidades gubernamentales oficiales no solicitan pagos a través de códigos QR, enlaces de terceros ni plataformas en línea no verificadas”, subrayan desde el FLHSMV.

Y destacan: “FLHSMV nunca se comunicará con usted por mensaje de texto exigiendo un pago o amenazando con la suspensión o el arresto”.

Si recibe un mensaje sospechoso, la recomendación oficial es:

  • No haga clic en ningún enlace.
  • No compartas información personal ni financiera.
  • Denúncielo inmediatamente a la Comisión Federal de Comercio y a las autoridades policiales locales.

Seguir leyendo:

Cartas con multas millonarias por no deportarse aterrorizan a inmigrantes

México advierte sobre posibles estafas digitales en paquetes mundialistas

Las 6 estafas más comunes al invertir en oro y plata

En esta nota

Multas de tránsito en Estados Unidos
Trending
Contenido Patrocinado
Trending