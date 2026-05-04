La app Mensajes del iPhone por fin tendrá el nivel de seguridad que siempre debió tener

Apple acaba de hacer oficial algo que millones de usuarios de iPhone esperaban desde hace tiempo. Con el lanzamiento del Release Candidate de iOS 26.5, la compañía publicó las notas oficiales de la actualización y ahí estaba, sin ambigüedades: la app Mensajes incorporará cifrado de extremo a extremo para los mensajes RCS. No es un rumor, no es una filtración. Es Apple confirmándolo con todas sus letras.

Y aunque a primera vista iOS 26.5 puede parecer una actualización menor, este detalle lo cambia todo. Porque no se trata de un cambio visual ni de una función cosmética. Estamos hablando de un salto de privacidad que transforma por completo la manera en que tu iPhone se comunica con dispositivos Android.

¿Qué sabemos sobre iOS 26.5?

Las notas de lanzamiento de iOS 26.5 RC son precisas al respecto. Apple indica que “la mensajería RCS con cifrado de extremo a extremo (beta) en Mensajes está disponible con operadores compatibles y se implementará de forma gradual.”

Esto significa que la función llegará con el lanzamiento público de iOS 26.5, previsto para la próxima semana, aunque su disponibilidad dependerá de que el operador móvil del usuario sea compatible. Apple también anunció que publicará una página web con la lista de operadores que soportan esta función antes del lanzamiento oficial, aunque al cierre de este artículo aún no estaba disponible.

Vale la pena recordar que esta función ya había aparecido durante las betas de iOS 26.4, pero fue retirada antes del lanzamiento oficial. Luego regresó en las primeras betas de iOS 26.5. Esta vez, la diferencia es que Apple no advirtió en ningún momento que sería eliminada nuevamente, lo que hacía intuir que llegaría al producto final. Y así fue.

Qué es el cifrado RCS de extremo a extremo

Para entender la magnitud de esto, hay que comenzar por lo básico. RCS (Rich Communication Services) es el estándar de mensajería que reemplaza al viejo SMS. Permite enviar fotos en alta calidad, ver cuándo alguien está escribiendo, confirmar si el mensaje fue leído y comunicarse por Wi-Fi o datos móviles sin costo adicional. Es, básicamente, lo más parecido a iMessage que existe para los chats entre iPhone y Android.

El problema hasta ahora era uno y grande, esos mensajes viajaban sin cifrado. Eso significaba que el contenido de una conversación entre un iPhone y un teléfono Android podía ser interceptado por operadoras, servidores intermedios o cualquier tercero con los medios técnicos para hacerlo. No era una posibilidad teórica. Era una vulnerabilidad real y documentada.

El cifrado de extremo a extremo (E2EE) resuelve esto de raíz. Cuando está activo, cada conversación genera claves criptográficas únicas que solo existen en los dispositivos de los participantes. Ni Apple, ni el operador, ni ningún servidor intermedio puede leer esos mensajes aunque logre interceptar el tráfico. El contenido sale encriptado del remitente y solo se descifra cuando llega al destinatario correcto. Nadie más tiene acceso.

Lo mejor de todo es que el usuario no tiene que hacer absolutamente nada para activarlo. La función viene activada por defecto, y en la conversación aparece un pequeño candado que confirma que el chat está protegido. Sin menús complicados, sin configuraciones manuales.

Por qué esto es una excelente noticia para la seguridad de los usuarios

Hasta ahora, si querías tener una conversación verdaderamente privada entre un iPhone y un Android, la única opción era recurrir a apps como WhatsApp o Signal. Esas plataformas llevan años ofreciendo cifrado E2EE como parte central de su propuesta. La app Mensajes nativa, en cambio, quedaba en desventaja cuando la conversación cruzaba el puente hacia Android.

Con iOS 26.5, esa brecha desaparece. La mensajería nativa del iPhone alcanza el mismo nivel de protección que las apps de mensajería más reconocidas del mundo, sin que el usuario tenga que instalar nada, crear una cuenta adicional o convencer a sus contactos de cambiar de plataforma.

Esto tiene un impacto real en la vida cotidiana. Piensa en cuántos mensajes envías cada día que contienen información sensible, desde datos personales hasta conversaciones privadas, desde fotos hasta documentos. Toda esa información, que antes viajaba vulnerable por la red, ahora estará protegida con el mismo estándar criptográfico que usan las plataformas de mensajería más seguras del mercado.

También es una señal clara de hacia dónde va Apple como empresa. La privacidad no es solo un argumento de marketing para Cupertino. Es una postura que se traduce en decisiones técnicas concretas, y la llegada del cifrado E2EE a los mensajes RCS es una de las más significativas de los últimos años. La función todavía lleva la etiqueta “beta”, pero eso no le quita peso, pues estará disponible en la versión final de iOS 26.5 desde el primer día.

En un contexto donde las amenazas a la privacidad digital son cada vez más sofisticadas y frecuentes, Apple eligió ponerse del lado del usuario. Y eso, sin importar si tienes un iPhone o un Android al otro lado de la conversación, es una noticia que vale la pena celebrar.

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