macOS 26.4 optimiza tu Mac con un nuevo límite de batería y mejoras directas en Safari

Apple, la gigante tecnológica de EE.UU., lanzó la nueva actualización de macOS 26.4 para mejorar la forma en que usas tu equipo todos los días. En lugar de apostar por promesas gigantes o rediseños extremos, esta versión se enfoca en corregir fricciones comunes del sistema. Las novedades impactan directamente en el cuidado de la energía, la navegación web y el trabajo creativo.

Para probar estas herramientas, debes descargar primero el sistema operativo desde los ajustes de tu computadora. Una vez descargada podrás observar 4 novedades iniciales, pero tres sobresalen por su impacto real en la experiencia de uso tras varias horas de trabajo continuo.

Las tres características principales de macOS 26.4

Límite de carga de batería: Esta herramienta nativa evita el desgaste a largo plazo al limitar la recarga cuando tu MacBook pasa días conectado a la corriente. Es una mejora clave para quienes usan su equipo portátil como reemplazo de escritorio y buscan extender su vida útil.



Esta herramienta nativa evita el desgaste a largo plazo al limitar la recarga cuando tu pasa días conectado a la corriente. Es una mejora clave para quienes usan su equipo portátil como reemplazo de escritorio y buscan extender su vida útil. Barra de pestañas compacta en Safari: El navegador ocupa menos área con su interfaz para ceder más espacio vertical a los sitios web. Es un ajuste ideal para pantallas de 13 pulgadas, donde cada línea de texto visible cuenta al momento de investigar o leer.



El navegador ocupa menos área con su interfaz para ceder más espacio vertical a los sitios web. Es un ajuste ideal para pantallas de 13 pulgadas, donde cada línea de texto visible cuenta al momento de investigar o leer. Nuevas funciones visuales en Freeform: La aplicación de pizarra colaborativa ahora permite manejar imágenes complejas sin obligarte a salir del entorno de trabajo. Esto reduce la necesidad de saltar hacia otro software de diseño durante lluvias de ideas o presentaciones rápidas.

Disponibilidad y precio de la actualización

La descarga de macOS 26.4 es totalmente gratuita ($0 dólares) y comenzó a desplegarse globalmente este viernes a las 10:00 a.m. PT. Visto en conjunto, se trata de un paquete de software diseñado para pulir zonas muy concretas del ecosistema en lugar de abrumar con funciones que pocos usan.

“La novedad aquí no está en promesas gigantes, sino en funciones concretas que tocan batería, navegación web y trabajo creativo”, detalló el análisis especializado. Si buscas que tu portátil mantenga su rendimiento óptimo a lo largo de los años, vale la pena instalarla.

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