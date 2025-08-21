Pura MLS: Así se jugarán las semifinales de Leagues Cup

La MLS logró pleno en las semifinales de la Leagues Cup luego del fracaso de clubes de la Liga MX.

Los cuatro semifinalistas son: Inter Miami, Orlando City, Los Ángeles Galaxy y Seattle Sounders. Inter Miami enfrentará al Orlando City y LA Galaxy al Seattle Sounders, ambos duelos serán a partido único.

Fecha y horario de las semifinales de la Leagues Cup:

Inter Miami vs. Orlando City – Chase Stadium (Fort Lauderdale) – 27 de agosto – 5:30 pm (PT)

LA Galaxy vs. Seattle Sounders – Dignity Health Sports Park (Carson) – 27 de agosto – 7:45 pm (PT)

Orlando suma 4 partidos sin derrota ante Inter Miami

Inter Miami y Orlando City se enfrentaron recientemente en la MLS con una goleada a favor de Orlando.

El equipo ganó 4-1 en un partido que no contó con Lionel Messi, quien estaba fuera por una lesión muscular.

En los últimos cinco partidos entre ambos rivales, Orlando suma dos victorias, dos empates y un triunfo de Miami.

Miami ganó 5-0 al Orlando en marzo de 2024. Luis Suárez y Lionel Messi anotaron un doblete en ese partido y desde entonces suman cuatro encuentros sin victoria.

Seattle viene de golear al LA Galaxy

Seattle tiene cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo una goleada contra Los Ángeles en la tabla de la MLS.

El equipo de Sounders goleó 4-0 al Galaxy con dos goles de Danny Musovski, Snyder Brunell y un gol en contra.

Galaxy ha mostrado una cara en la MLS y otra en la Leagues Cup, donde terminó invicto en fase de grupos y logró meterse a la semifinal del torneo.

El club liderado por Marco Reus, situado en el último puesto de la tabla en la MLS, buscará mantener ese ritmo y desquitarse de la goleada.

La última victoria del Galaxy ante el Sounders fue en la semifinal de la MLS en la temporada 2024 con un gol de Joveljic.

