Paulinho se luce con un hat trick en el despiadado 6-2 del Toluca a Monterrey

O los Rayados de Monterrey cometieron el grave pecado de la soberbia o al Toluca salió en una de esas noches que les salió todo en su estadio Nemesio Diez, pues a la hora del recuento final quedó claro que los Diablos Rojos fueron muy superiores a los regiomontanos como lo demuestra el 6-2 final.

Sin duda el marcador con tres goles de su gran goleador, el portugués Paulinho volvieron a reafirmar que son los principales favoritos para defender el título de campeones, pues en cada partido demuestran que van mejorando al grado que después del 3-0 sobre Chivas del fin de semana pasada ahora con el 6-2 al Monterrey, lograron colocarse de sublíderes de la competencia a dos puntos del puntero Cruz Azul.

Porque a los Rayados de nada les sirvió que a los diez minutos de juego Germán Berterame cuando Fidel Ambriz se fue por la derecha hasta casi línea final para mandar un centro en diagonal que Jesús Corona remató y el portero Hugo González rechazó, pero a los pies de Berterame que en el área chica solo disparo a las redes.

Sin duda ese gol jugó en contra de los Rayados, pues el cuadro escarlata aprovechó la lentitud de la zaga central de los visitantes con los veteranos Stefan Medina y Sergio Ramos, quien además a los 18 minutos hizo más grave su presencia en el Nemesio Diez al cobrar un penal a los 18 minutos al estilo Panenka entregándolo a las manos del portero del Toluca.

Después del error vinieron los goles escarlatas

Después de esa falla de Ramos, Toluca tomó fuerza para empezar con su concierto goleador que empezó con la anotación de Jesús Angulo a los 22 minutos cuando con un disparo de larga distancia venció el lance del portero uruguayo Santiago Mele.

Después vino Paulinho a los 25 minutos en una jugada por la izquierda donde hizo una pared con un taconcito que se la regresaron para meterse al área y disparar cruzado para vencer de nueva cuenta a Mele para el 2-1.

Luego Nicolás Castro anotó el 3-1 a los 35 minutos, pero Monterrey se acercó con el 3-2 a los 38 minutos que hizo pensar en una reacción visitante, pero todo se fue por la borda cuando un minuto después Paulinho puso el 4-2 a los 39 para dejar todo listo para la segunda mitad, en donde seguiría el concierto goleador del delantero portugués al anotar el 5-2 a los 51 minutos y con ello hacer del marcador un resultado escandaloso.

Nicolás Castro cerró la cuenta para el Toluca con el sexto gol que puso las cosas con un contundente 6-2, que los Rayados jamás olvidarán por la forma como fueron borrados del terreno de juego en un marcador que no pasaba en el equipo rayado desde enero del 2025 cuando Cruz Azul los goleó 6-1.

