Padre es detenido por ICE en un Home Depot: su hija se encuentra en un tratamiento contra el cáncer 

La detención de Rubén Torres Maldonado, un padre mexicano residente en Illinois, ha generado indignación y llamados a su liberación por parte de líderes comunitarios y organizaciones civiles. El hombre fue arrestado por agentes de ICE mientras realizaba compras en un Home Depot de la zona suburbana de Niles, según informaron medios locales.

El caso ha cobrado notoriedad porque su hija, Ofelia, de 16 años, se encuentra en tratamiento contra un tipo raro y agresivo de cáncer.

Cómo ocurrió el arresto

De acuerdo con información de FOX 32 Chicago, el arresto se produjo el sábado 18 de octubre cuando agentes de inmigración interceptaron a Torres Maldonado en el estacionamiento del establecimiento. Testigos señalaron que Rubén fue sacado de su vehículo sin una orden de detención.

Rubén llegó a los Estados Unidos desde el año 2003. Crédito: AP

Tras su arresto, el hombre fue trasladado a un centro de detención de ICE en Broadview, a las afueras de Chicago, donde permanece a la espera de una audiencia migratoria. Su familia y amigos iniciaron una campaña pública para solicitar su liberación inmediata, argumentando que no representa un riesgo para la comunidad y que su detención interrumpe el tratamiento médico de su hija.

¿Por qué fue arrestado por ICE?

Según declaraciones del portavoz local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), recogidas por FOX 32 Chicago, Torres Maldonado fue detenido debido a “infracciones previas de tránsito”, entre ellas conducir sin licencia válida y sin seguro. La agencia también alegó que el detenido “intentó eludir a los agentes” durante el operativo.

Según el mismo medio, Rubén Torres Maldonado es un trabajador inmigrante que reside en el área de Chicago desde el año 2003. Su familia asegura que ha mantenido una vida estable y que es el principal sostén económico del hogar.

Aunado a lo anterior, su hija Ofelia fue diagnosticada recientemente con un cáncer metastásico poco común, lo que ha implicado tratamientos prolongados y costosos que la familia ha intentado cubrir con ayuda comunitaria.

De acuerdo con WBEZ Chicago, Torres Maldonado carece de estatus migratorio regular, pero no tiene antecedentes penales más allá de infracciones menores. Su esposa y vecinos lo describen como un hombre trabajador y dedicado a su familia. Desde su detención, varias asociaciones locales y líderes políticos han solicitado a ICE que lo libere bajo supervisión humanitaria mientras continúa el tratamiento de su hija.

El futuro del caso

La defensa de Torres Maldonado espera que el juez de inmigración valore su situación familiar y médica para conceder una liberación temporal. Si la solicitud es rechazada, podría enfrentar un proceso de deportación que dejaría a su hija sin uno de sus principales cuidadores.

