ICE deportará a mujer asiática de Los Ángeles pese a crisis médica familiar

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está por deportar a una mujer de origen asiático, quien ha vivido pacíficamente en Estados Unidos durante más de 30 años, a pesar de tener una crisis médica familiar.

Masuma Khan, de 64 años y residente desde hace casi tres décadas de Altadena, sobreviviente del incendio Eaton de enero, fue detenida por los agentes federales de ICE cuando acudió a una cita de control migratorio rutinario.

“Fue a su control anual, la detuvieron y se la llevaron. Tengo miedo de que ese lugar la destruya”, expresó Riya, hija de Masuma, a la cadena ABC.

Khan es originaria de Bangladesh y no tiene antecedentes penales. En 1997, Masuma llegó a Estados Unidos con una visa cuando su hija enfermó mientras visitaba a su familia. Desde entonces, ha sido su principal cuidadora.

La mujer fue enviada al centro de detención de California City, pero en la instalación se le ha negado el acceso a medicamentos para atender sus propias enfermedades crónicas.

El futuro de Masuma aparece incierto y su familia está cada vez más preocupada por su salud mientras se encuentra bajo custodia sin acceso a sus medicamentos esenciales. Riya mencionó que su madre padece asma, hipertensión y tiene un cuadro prediabético.

El equipo legal de Public Counsel, How Law APC y South Asian Network presentó este miércoles un recurso de “habeas corpus” de emergencia.

Los agentes federales de ICE volvieron a confiscarles los medicamentos de Masuma, además de notificarle a la mujer asiática que sería deportada en cualquier momento.

Los abogados dijeron que Masuma ha comenzado a tener palpitaciones y que las autoridades de inmigración le han restringido el acceso telefónico, por lo que no puede contactar a su familia, incluida Riya, quien tiene a su madre como principal cuidadora debido a su enfermedad crónica.

Los familiares de Masuma crearon una página de GoFundMe para solicitar apoyo económico que les permita pagar los servicios de abogados de inmigración para liberar a la mujer.

