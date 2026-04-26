Probablemente en el futuro haya más personas pelirrojas que el promedio actual

Un reciente estudio de la Facultad de Medicina de Harvard revela que la selección natural ha favorecido el gen del cabello rojo, sugiriendo un posible aumento en el número de pelirrojos a medida que la humanidad evoluciona.

Este análisis se basó en casi 16,000 genomas antiguos, demostrando que ciertos rasgos, como el cabello rojo, han sido favorecidos a lo largo de 10,000 años. “Quizás tener el pelo rojo era beneficioso hace 4,000 años, o quizás surgió junto con una característica más importante”, señalaron los autores.

El estudio, publicado en la revista Nature, utilizó una amplia base de datos de ADN antiguo de Eurasia occidental. Mediante nuevos métodos computacionales, los investigadores identificaron la “selección direccional”, donde un gen proporciona ventajas significativas en supervivencia y reproducción, prevaleciendo más rápidamente en la población que por azar.

Implicaciones de la transición agrícola

Los investigadores sugieren que el aumento en la selección del cabello rojo podría estar vinculado a la transición de la caza y recolección a la agricultura.

Este cambio radical en la forma de vida humana pudo desencadenar una “aceleración evolutiva”, provocando la selección de rasgos como la piel clara y el cabello claro, posiblemente impulsados por la síntesis de vitamina D.

Ventajas específicas del cabello rojo en el pasado

En el pasado, el cabello rojo (junto con piel clara) podría haber ofrecido ventajas principalmente en regiones con poca luz solar, ligadas a la adaptación biológica más que al aspecto estético.

Mejor producción de vitamina D

El cabello rojo suele aparecer con piel muy clara y poca melanina, que permite que la radiación ultravioleta penetre más fácilmente en la piel. Esto favorece una síntesis más eficiente de vitamina D, especialmente en climas del norte con días cortos y poca luz solar.

En sociedades antiguas donde la dieta aportaba poca vitamina D (pescado graso, huevos, etc.), esta ventaja habría reducido el riesgo de raquitismo y otros problemas óseos, mejorando la supervivencia y la fertilidad.

Resistencia relativa al dolor

Varias investigaciones vinculan el gen MC1R (responsable del pelo rojo) con un umbral de dolor más alto en algunas personas, sobre todo en mujeres.

En contextos premodernos, con partos, heridas y trabajos físicos intensos, una mayor tolerancia al dolor podría haber aumentado las posibilidades de sobrevivir a episodios traumáticos o complicaciones médicas.

Un futuro para los pelirrojos

A pesar de que los pelirrojos constituyen actualmente una minoría en la población mundial, los hallazgos del estudio indican que su presencia no es un accidente evolutivo.

En cambio, su rasgo fue “impulsado” por la selección natural en respuesta a los desafíos del mundo moderno.

Sin embargo, los autores del estudio advierten que se requiere más investigación para comprender los beneficios prehistóricos exactos relacionados con el cabello rojo.

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