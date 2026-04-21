Numerosos tipos de medicamentos son causa de la caída del cabello

Existen numerosos tipos de medicamentos que provocan el problema frecuente de la caída del cabello. El procedimiento más conocido y traumático que genera la pérdida del mismo es la quimioterapia, pero también son muchos otros.

A este respecto, el medio Newsweek elabora una lista sobre los medicamentos más comunes que pueden causar la caída del cabello, recogida de la plataforma GoogRX.

Además, el envejecimiento y la predisposición genética son causas bien documentadas del adelgazamiento del cabello en hombres y mujeres, pero acá nos dedicamos a categorizar los tipos de fármacos.

Medicamentos que pueden causar la caída del cabello

Diversos medicamentos pueden inducir la caída del cabello. Entre ellos se encuentran:

Retinoides. Principalmente utilizados para tratar afecciones cutáneas, reducen la inflamación y promueven la renovación celular. Se derivan de la vitamina A. La isotretinoína, por ejemplo, puede causar efluvio telógeno.

Antidepresivos. Aunque se desconoce la razón específica, este tipo de medicamentos puede causar la pérdida del cabello. Fármacos como bupropión, ciertos inhibidores selectivos como fluvoxamina (Luvox) e inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina (IRSN), como la duloxetina (Cymbalta), la venlafaxina (Effexor XR) y la desvenlafaxina (Pristiq), están entre los más conocidos.

Anticoagulantes. Fármacos como la warfarina (Coumadin, Jantoven) pueden observarse en pacientes con caída del cabello. Ese es precisamente uno de los efectos secundarios. Puede aparecer desde semanas hasta años después de comenzar el tratamiento. También son populares: Heparina, Apixabán (Eliquis) y Rivaroxabán (Xarelto).

Anticonvulsivos: Medicamentos como el ácido valproico tienen un potencial relacionado con la pérdida del cabello, que es común en consumidores de ácido valproico (Depakote) y la pregabalina (Lyrica), y menos común con el levetiracetam (Keppra).

Anticonceptivos. Estos pueden causar adelgazamiento del cabello en algunos casos, especialmente con progestinas androgénicas. Es más probable que ocurra con las píldoras anticonceptivas que contienen ciertos tipos de progestágenos, llamados progestágenos androgénicos, recoge Newsweek.

Betabloqueadores. Son un tipo de medicamentos que se utilizan para tratar la hipertensión arterial y otras afecciones cardíacas. Entre los betabloqueadores más comunes están: Propranolol (Inderal), Atenolol (Tenormin), Metoprolol (Lopressor, Toprol XL) y losartán (Cozaar).

Antitiroideos. Algunos antitiroideos como el metimazol pueden provocar la caída del cabello. Algunos ejemplos de estos medicamentos son el metimazol y el propiltiouracilo.

Además de estos, podemos mencionar, por supuesto, los medicamentos para la quimioterapia (ciclofosfamida y doxorrubicina), para prevenir el cáncer (tamoxifeno), para la artritis (metotrexato y

leflunomida), antirreumáticos (etanercept y adalimumab); alopurinol (Zyloprim), para tratar la gota; Sinemet (carbidopa/levodopa) y bromocriptina, para tratar el mal de Parkinson; antimicóticos azólicos, como fluconazol (Diflucan), clotrimazol, voriconazol (Vfend); y hasta agonistas GLP-1, como la semaglutida (Ozempic, Wegovy) y la tirzepatida (Mounjaro, Zepbound), para bajar de peso, pueden causar la caída del cabello.

Prevención y tratamiento

Hay varias opciones disponibles para aquellos que experimentan pérdida de cabello asociada con medicamentos:

Consulta médica. Se recomienda discutir cualquier preocupación sobre la caída del cabello con un médico, quien podrá sugerir alternativas o tratamientos.

Tratamientos tópicos. Productos como el minoxidil pueden ayudar en ciertos casos, pero es crucial consultar antes de iniciar cualquier tratamiento.

Finalmente, la caída del cabello es un problema que abarca diversas causas, muchas de las cuales están relacionadas con el uso de medicamentos. Identificar la fuente es fundamental para gestionar eficazmente esta condición. Los pacientes deben comunicarse con su equipo médico ante cualquier cambio significativo en su salud capilar.

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